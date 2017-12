Foto: Maya Brasiliano/divulgação

Os charutinhos de folha de uva e de repolho com tabule (foto) estão no menu-degustação do Manish. A seleção também inclui a ‘Quadra de Ases’, composta de ‘Trigo Frique’ e coalhada, camarão grelhado, kafta, cordeiro, arroz com lentilha, cuscuz, ‘Batata Manish’ e sobremesa. O menu custa R$ 160, para dois.

R. Ferreira de Araújo, 326, Pinheiros, 3034-2326.