Foto: Maya Brasiliano/divulgação

Depois de quatro anos no Itaim Bibi, o Manish ganha sua segunda unidade, em Pinheiros. O ‘ Fatte ’ (R$ 33,50; foto), com tiras de filé mignon sobre pão torrado, molho de coalhada fresca, grão-de-bico, amêndoas e pistaches ; e o ‘ Kibe Labanie ’, cozido na coalhada (R$ 32,20), estão entre as novidades.

R. Ferreira de Araújo, 326, Pinheiros, 3034-2326.