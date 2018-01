Mamusca comemora dois anos no fim de semana

Foto: Luciano Bergamaschi/Divulgação

Celso Filho

O espaço Mamusca comemora dois anos em atividade com o Dia de Santa Mamusca. Além de ter quitutes e bebidas, a tarde será animada com diversas oficinas e muita música – com a dupla Angelo Mundy e Flora Poppovic, e o DJ Camilo Rocha.

Mamusca. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. Sáb. (16), 15h/20h. R$ 30/R$ 60 (não inclui comidas e bebidas).

Veja outros destaques da programação infantil deste fim de semana:

Avistar Brasil 2015. No 10º Encontro Brasileiro de Observação de Aves, o espaço Avis- ta Kids promove oficinas, ações educativas e pinturas. Hoje (15), às 19h, tem visita noturna ao Museu Biológico. Também há palestras, oficinas e outras atividades para os adultos.

Instituto Butantan. Av. Vital Brasil, 1.500, Butantã, 2627-9606. Hoje (15), 10h; sáb. (16) e dom. (17), 7h. Grátis. Programação: www.avistarbrasil.com.br

Maratona Infantil do MIS. Teatro, ciência e artes circenses estão na programação da edição de maio. Entre as atividades, há oficina de malabarismo, brincadeiras e espetáculos com grupos como a Companhia Noz de Teatro e a Trupe Picadeiro.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (17), 10h/17h. Grátis.

Tardinha. Projeto da Neu Club, a festa traz um bazar com roupas e acessórios para crianças. Os DJs da casa animam a tarde, que também terá quitutes e bebidas.

Neu Club. R. D. Germaine Burchard, 421, Água Branca, 3862- 0481. Dom. (17), 14h. R$ 10 (grátis para crianças).