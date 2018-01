Mallu Magalhães faz show de voz e violão; confira outras opções musicais

A seguir, os shows de 6ª (26/8) a 5ª (1/9)

6ª (26)

Amelinha

Celebrando 40 anos de carreira, a cantora de ‘Frevo Mulher’ apresenta o show ‘Janelas do Brasil’. Além de interpretar seu grande sucesso, ela relembra em formato acústico músicas de amigos como Belchior, Geraldo Azevedo e Luiz Ramalho. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (26), sáb. (27) e dom. (28), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).

Antonio Nóbrega

Integrando o projeto ‘Do Semba ao Samba’, o show ‘Semba’ mostra o multiartista abordando o samba e suas raízes. ‘Corre e Olha o Céu’ (Cartola), ‘Luz da Light’ (Adoniran Barbosa) e ‘O Morro Não Tem Vez’ (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) são músicas que formam um painel do estilo. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Até 4/9.

Bibi Ferreira

A artista comemora 75 anos de trajetória artística com o show ‘4xBibi’. Ela reúne as principais músicas de seus últimos trabalhos, que homenagearam Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Frank Sinatra e Edith Piaf. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 6ª (26) e sáb. (27), 21h; dom. (28), 20h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carla Hasset

Seguindo a linha da Tropicália e do jazz, a cantora radicada nos Estados Unidos lança o álbum ‘+Blue’. Há regravações de ‘A Little More Blue’, de Caetano Veloso, e ‘Ladeira da Praça’, dos Novos Baianos. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (26), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Frejat

Com 35 anos de carreira, iniciada no Barão Vermelho, ele continua investindo no rock. Além dos sucessos do grupo e de sua carreira solo, ele apresenta a nova versão de ‘Só Você’, escrita por Vinicius Cantuária, incluída na trilha da novela ‘Totalmente Demais’. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (26), 22h30. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jota Quest

No álbum ‘Pancadélico’ (2015), o grupo volta à sua origem, recuperando a pegada de black music. Além das canções do novo trabalho, eles relembram os hits ‘Fácil’

e ‘Encontrar Alguém’. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. 6ª (26), 22h. R$ 70/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Junio Barreto

O cantor e compositor, que se apresenta no Projeto Son Estrella Galicia, já teve músicas gravadas por Gal Costa, Maria Rita e Roberta Sá. Ele interpreta músicas representativas de sua trajetória, além de inéditas. Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 6ª (26), 23h40 (abertura, 22h). R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jussara Silveira

No show ‘Sorrir e Cantar Como Bahia’, a cantora apresenta músicas com referências da Bahia. Muri Costa (violão) e Marcelo Costa (bateria). Casa de Francisca

(44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 6ª (26), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karina Buhr e MC Mano Money’s

Em show que abre a programação do Samsung Conecta e celebra os cinco anos do Estéreo MIS, a cantora divide o palco com o rapper. Convivendo desde o ano passado, a dupla mostra o resultado da parceria. Museu da Imagem e do Som (MIS). Área externa (500 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (26), 20h. Grátis.

Lineker

Lançado este ano, o EP ‘Verão’ é o novo trabalho do cantor e bailarino. A estética pop domina o trabalho, que tem músicas como ‘Desapego’ e a faixa-título. As MC’s Linn da Quebrada e Sweet participam do show. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (26), 21h30. R$ 6/R$ 20.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tatá Aeroplano

Ele leva ao palco as canções de ‘Step Psicodélico’, que serão apresentadas na mesma ordem do álbum. ‘Night Purpurina’ e ‘Machismo às Avessas’, de álbuns anteriores, também estão no repertório. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. Hoje (26), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Tiago Iorc

Estourado com o sucesso de ‘Amei Te Ver’, ele é a principal atração da festa Pardieiro. Maria Gadú, com quem gravou ‘Faixa Inédita’, participa da apresentação. Leandro Pardi e Evelyn Cristina discotecam. Espaço das Américas (8.300 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (26), 22h (abertura; show, 1h). R$ 100/

R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (27)

Amelinha

Antonio Nóbrega

Bibi Ferreira

Del Rey

A banda, formada pelo cantor China, respaldado por integrantes do Mombojó, se diverte e diverte o público com versões de clássicos de Roberto Carlos. Estão no repertório sucessos como ‘Além do Horizonte’. Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (27), 23h59 (abertura, 19h). R$ 25/R$ 35.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Inky

Produzido por Guilherme Kastrup, ‘Animania’ é o segundo álbum do quarteto paulista formado por Luiza Pereira (voz e synths), Guilherme Silva (baixo), Stephan Feitsma (guitarra) e Luccas Villela (bateria). No show de lançamento do CD, a banda também inclui no repertório músicas de ‘Primal Swag’ (2014). Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (27), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Luciana Mello e Jair Oliveira

Além de interpretar músicas que marcaram suas respectivas carreiras, a dupla de cantores faz uma homenagem ao pai, Jair Rodrigues, relembrando seus sucessos. Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (27), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mallu Magalhães

A cantora e compositora radicada em Portugal (foto acima) vem ao País com a turnê ‘Mallu Saudade’. Em show de voz e violão, ela interpreta músicas de seus álbuns solo e da Banda do Mar, trio formado por ela, Marcelo Camelo e Fred Ferreira. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (27), 22h. R$ 90/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Metrô

Sucesso nos anos 1980, o grupo retorna com sua formação original para o lançamento da edição especial de ‘Olhar’ (1985). É o disco de ‘Beat Acelerado’, ‘Johnny Love’ e ‘Tudo Pode Mudar’. No show, há também canções do tempo em que a banda se chamava A Gota Suspensa, que lançou disco em 1983. Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (27), 23h (abertura, 21h). R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Panzer

No show que celebra os 25 anos de carreira da banda de heavy metal, o quinteto também lança o álbum ‘The Resistance’, produzido por Henrique Baboom e pelo guitarrista André Pars. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (27), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Siba Trio

Projeto em que o cantor e compositor pernambucano Siba se apresenta ao lado de Mestre Nico (percussão e voz) e Leandro Gervázio (tuba e synth). Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (27), 21h (abertura, 20h). R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Trupe Chá de Boldo

Com 13 integrantes, a banda faz show para comemorar os dez anos de carreira. A apresentação é composta pelo repertório dos três discos do grupo, ‘Bárbaro’ (2010), ‘Nave Manha’ (2012) e ‘Presente’ (2015). Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Yngwie Malmsteen

Com 40 anos de carreira, o guitarrista sueco lança ‘World on Fire’, 19º álbum da carreira, que chegou ao mercado em junho. ‘Sorcery’ e ‘Abandon’ são algumas das músicas do trabalho. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sáb. (27), 19h (abertura, 17h). R$ 220. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Domingo (28)

Amelinha

Antonio Nóbrega

Brasuca S/A

O trio de música instrumental passa por diversos estilos, apresentando repertório autoral e releituras de músicas escritas por Adoniran Barbosa, Tom Jobim, entre outros. Santa Sede Rock Bar. Av. Luiz Dumont Villares, 2104, Santana, 2639-0259. Dom. (28), 19h. R$ 10.

Bibi Ferreira

Graveola

Os mineiros apresentam as músicas de ‘Camaleão Borboleta’ em show com participações de Juliana Perdigão, Leo Cavalcanti e Felipe Cordeiro. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (28), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.



Renato Teixeira

Os violonistas Natan Marques e Chico Teixeira, filho de Renato, acompanham o artista em apresentação com seus grandes sucessos. ‘Romaria’, ‘Amanheceu, Peguei a Viola’ e ‘Tocando em Frente’ ganham releituras. Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007.

Dom. (28), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Richie Ramone

Baterista dos Ramones entre 1983 e 1987, ele vem ao Brasil com a turnê de seu segundo disco, ‘Cellophane’ (2016). Dillinger & Gabriel Thomaz e Erika Martins, Madrenegra, Corazones Muertos e Subvivente são as bandas de abertura. Clash Club (800 lug.). R. Barra Funda, 969, Barra Funda, 3661-1500. Dom. (28), 17h. R$ 80/

R$ 140. Vendas pelo site www.ticketbrasil.com.br

Trupe Chá de Boldo

2ª (29)

Roberta Campos

A cantora e compositora mineira apresenta músicas de seu álbum mais recente, ‘Todo Caminho É Sorte’ (2015). Entre os destaques do repertório está ‘Abrigo’, parceria com Fernanda Takai. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (29), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (30)

Carlos Malta Quarteto

Daniel Grajew (piano), Guy Sasso (baixo) e Richard Montano (bateria) acompanham o músico que utiliza diferentes instrumentos de sopros – entre eles, saxofone, flauta, clarone e pífano. O show tem músicas autorais e releituras para clássicos de Edu Lobo, Dorival Caymmi e Milton Nascimento. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (30), 21h30 (abertura, 19h). R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (31)

André Mehmari, Maria Beraldo e Sérgio Reze

O trio de piano, clarinete e bateria participa do projeto Feito na Hora, marcado pelos improvisos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (31), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulo Meyer & The Thunderheads

Influenciados por blues e rock dos anos 1960, o grupo lança o álbum ‘Kombi 72’, composto por músicas inéditas escritas em inglês e português. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (31), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (1º)

André Mehmari e Antônio Loureiro

Os instrumentistas se desdobram em vibrafone, piano, flauta, bateria, sintetizador e voz no pré-lançamento do primeiro álbum em parceria. Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (1º), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Felipe e Manoel Cordeiro

Referências da música paraense, pai e filho se unem no projeto Combo Cordeiro, com músicas dançantes em formato intimista. Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (1º), 21h30. R$ 44.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Grooveria

Enquanto se prepara para lançar o terceiro álbum, a banda liderada pelo baterista Tuto Ferraz apresenta versões dançantes para clássicos da música brasileira. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (1º), 22h30 (abertura, 21h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

Brasil de Dentro

A escritora e poeta Ana Miranda, a cantora, compositora e pesquisadora Marlui Miranda (irmã de Ana) e o violeiro, compositor e pesquisador Ivan Vilela participam de encontro inédito entre as músicas indígena e caipira contemporâneas. Paulo Bellinati (violão), Gilberto de Syllos (baixo) e Ricardo Mosca (bateria) são os músicos acompanhantes. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (27), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Prêmio da Música Brasileira

Filipe Catto e Simone Mazzer interpretam Gonzaguinha, homenageado da edição 2016 do prêmio. ‘Sangrando’ e ‘Comportamento Geral’ estão entre as músicas escolhidas para o show, que também abre espaço para o repertório dos cantores. Centro Cultural Banco do Brasil (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Sé, metrô Sé, 3113-3651. Sáb. (27), 20h; dom. (28), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Projeto Samba(s)

Artistas de diversas ramificações do samba estão escalados. O projeto é aberto hoje (26), por Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila. Marcos Paiva e Seu Quinteto e Carlinhos do Cavaco, com participação de Carolina Soares e Graça Braga, se apresentam respectivamente no sábado (27) e no domingo (28). Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje (26) e sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Versão na Praça

Cantoras da cena contemporânea homenageiam estrelas internacionais. No sábado (27), Blubell faz show cantando músicas de Madonna, com arranjos baseados no jazz e no blues. Miranda Kassin interpreta Amy Winehouse no domingo (28). Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, 3226-7361. Sáb. (27) e

dom. (28), 13h. Grátis.

Jazz na Fábrica

Cadillacs Jazz Band + Zarabanda Jazz

No último fim de semana do festival, a Cadillacs Jazz Band toca clássicos do rock em ritmo de jazz. Já a Zarabanda Jazz é um octeto cuja sonoridade passa por samba, funk e outros ritmos. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (28), 17h. Grátis.

Cheick Tidiane Seck

Nascido no Mali, o pianista é conhecido por seus trabalhos com Salif Keita, Fela Kuti, Santana e outros artistas de world music. Radicado em Paris, ele transita entre o

pop, o hip-hop e o reggae. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (26) e sáb. (27), 21h30. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lina Nyberg Band

David Stackenäs (guitarra), Josef Kallerdahl (baixo) e Peter Danemo (bateria) formam a banda de apoio da cantora sueca, que tem na música brasileira uma grande referência. Ela já gravou dois álbuns com canções locais e agora lança ‘Aerials’, com uma releitura de ‘Tico-tico no Fubá’. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (26), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nik Bärtsch’ Ronin

O pianista suíço e seu grupo, formado por Kaspar Rast (bateria), Sha (baixo, clarinete e sax) e Thomy Jordi (baixo) promovem fusões sonoras que vão do erudito à música oriental. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (26), 21h. R$ 15/R$ 50. Sáb. (27), 21h; dom. (28), 19h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

O Anão

Escrita por Alexander Von Zemlinsky, a ópera conta a história de uma senhora que recebe um anão de presente, mas o rejeita. O maestro André dos Santos rege a Orthesp. William Pereira assina a direção cênica. A soprano Maria Sole Gallevi e o tenor Mar Oliveira estão nos papéis principais. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (26), 20h; dom. (28), 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Coro Luther King

Tendo o tenor Jean Willian como convidado especial, o coro interpreta músicas de Kurt Weill, Caetano Veloso, Edu Lobo e Tom Jobim, além de ciclos compostos por Brahms e Schumann. Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (27), 17h. Grátis.

Coro da Osesp

Geoffroy Jourdain rege o coro, que interpreta obtas de compositores franceses. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (28), 16h. R$ 43,50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Beethoven

Em nove apresentações, a Orquestra Sinfônica Municipal (OSM) apresenta as nove sinfonias de Beethoven. As sinfonias nº 6 e nº 8 estão no concerto de domingo (28); a nº 7 faz parte da apresentação de 5ª (1º), com participação do violinista Nicolas Koeckert. John Neschling rege a orquestra. Teatro Municipal. (1.500 lug.).

Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (28), 17h; 5ª (1º), 20h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Nelson Freire

Referência do piano clássico mundial, ele é atração do Mozarteum Brasileiro. Em dois recitais com programas distintos, o instrumentista apresenta obras de Bach, Debussy, Chopin, entre outros compositores. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (30) e 4ª (31), 21h. R$ 160/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP

Sob regência de João Carlos Martins e assistência de Edson Beltrami, a orquestra apresenta obras de Camargo Guarnieri, Villa-Lobos e outros compositores para homenagear atletas olímpicos do Brasil. Sala São Paulo (1.484 lug.).

Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (26), 21h. R$ 25/R$ 50 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Experimental de Repertório

O pianista Rogério Zaghi é o convidado do concerto, composto por obras de Carlos Gomes, Ernani Aguiar e Gershwin. Carlos Moreno é o regente. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (28), 11h. R$ 5. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Filarmônica de Israel

A orquestra regida por Zubin Mehta interpreta composições de Dvorák, Ravel e Strauss. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500.

Sáb. (27), 21h. R$ 50/R$ 600 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

Obras de Beethoven, Mozart, Villa-Lobos e Samuel Barber são interpretadas no concerto, com regência de Marcos Arakaki. Fábio Cury (fagote) é o solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (28), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Osesp Masp

Nesta retomada do projeto que une arte e música, o coro da Osesp apresenta obras de Ravel, Philippe Hersant e Jean-Louis Florentz. A obra ‘Menina com as espigas’, de Renoir, é comparada ao repertório pela palestrante Valeria Piccoli. Masp. Auditório (400 lug.). Av. Paulista, 1.578, metro Trianon-Masp, 3251-5644. 3ª (30), 20h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.