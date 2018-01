Sócios do Boteco Paramount abrem casa nova na Vila Madalena

Ao lado do Republic Pub e em frente ao tradicional bar Astor, o novo Majestic Drinks ocupa uma das esquinas da movimentada Rua Delfina, na Vila Madalena. Inaugurado em outubro do ano passado, o bar pertence aos irmãos Netinho e Edvelton, donos do Paramount, conhecido pelos drinques vendidos a preços justos em Pinheiros.

O local é quase uma filial da outra casa, com a mesma decoração informal, um público descontraído e bebidas clássicas no cardápio. As boas variações de gim tônica também não ficaram de fora, incluindo o ‘Tangin’ (R$ 19,90), feito com geleia caseira de tangerina, gim, água tônica e bastante gelo; o ‘Larangin’ (R$ 19,90), versão à base de laranja, uma das mais pedidas; e a ‘Gin Hibisco’ (R$ 19,90; foto), que leva xarope de hibisco, gim e tônica.

Os drinques são preparados no balcão em frente a uma grande mesa coletiva, que divide o espaço (foto acima) e convida todos a se sentarem juntos. Às sextas-feiras, os frequentadores competem para ocupar a calçada, que começa a lotar logo no início da noite.

Na lista de petiscos, os dadinhos de tapioca com queijo coalho (R$ 17,60; 8 unid.) e a porção de almôndegas (R$ 18, 8 unid.) são boas opções para compartilhar. Experimente também a porção de bolinhas de quatro queijos (R$ 19,90; 8 unid.). Para quem gostar da proposta, a dupla promete inaugurar sua terceira casa, o Carlton Bar, já nesta 2ª (15), em Pinheiros. Humberto Abdo

ONDE: R. Delfina, 130, V. Madalena, 3031-3745.

QUANDO: 17h/23h45 (sáb., 12h/23h; dom., 12h/23h45).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

