Mais uma unidade do Sofá Café e outras dicas de Quitutes

Foto: Sofá Café/divulgação

A sétima unidade do Sofá Café já opera em um simpático salão (foto) no Condomínio Atrium Jardins. O cardápio segue os moldes de outras casas da rede e traz opções como o combinado ‘Express’ (R$ 10), com expresso e broa de fubá na chapa com manteiga. Outras pedidas são o ‘Mocha Leite’ (R$ 10), que mistura expresso, leite cremoso e doce de leite, e para arrematar: bolo gelado (R$ 7,50). R. Artur de Azevedo, 514, Pinheiros, 4563-0800. 9h/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Octavio Café

O cafezinho – bem tratado da seleção dos grãos ao preparo – é só mais um pretexto para quem frequenta a movimentada casa, que serve a bebida em diferentes métodos de preparo, do coado (R$ 13) ao expresso (R$ 8,50). Outra boa receita é o cappuccino ‘Tentação’, com pedaços de chocolate belga (R$ 15). Para comer, há saladas, sanduíches e pratos rápidos. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2996, Jd. Paulistano, 3074-0111. 7h/21h (fecha sáb. e dom.; fer., 9h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Confeitaria Dama

O campeão de pedidos é o delicado mil-folhas (R$ 13,50), bem montado e com boa proporção entre massa e creme. Mas bolos, brigadeiros e um cafezinho também atraem o público. Outros destaques da vitrine são a tartelete de frutas (R$ 14,50, a individual; R$ 5,50, a mini) e a éclair de chocolate (R$ 9). R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 9h30/19h30 (dom. e fer., 10h30/18h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Genoveva Doces

Entre os quitutes da confeiteira Veridiana Maluf Nahas estão tortinha de limão e a ótima cocada de forno (R$ 12, cada). Outras pedidas para acompanhar o café são o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 12) e o doce ‘Banana Pra Você’, que leva musse de chocolate com banana caramelizada e ganache de canela (R$ 12). Al. Itu, 1.306, Jd. Paulista, 2935-0003. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Gita Make My Cake

O bolo de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro é apenas uma das tentações na vitrine da charmosa doceria. Ao lado da estufa com coxinhas (R$ 8) e empanadas (R$ 7), saltam aos olhos os bolos de paçoca e de pão de ló branco com recheio de creme e coco (R$ 12/R$ 15, a fatia). Para acompanhar os doces, o cardápio traz chá gelado (R$ 9) e cappuccino (R$ 9,50). Av. da Aclimação, 246, Aclimação, 2228-2077. 10h/22h (6ª e sáb., até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Letícia

A padaria tem variedade de doces, bolos e tortas. Escolha até o seu chocolate quente: com Toddy, Nescau ou Ovomaltine. A xícara média sai por R$ 5,70. Já o chocolate batido custa R$ 8,70. Para acompanhar, serve bons salgados, como a esfiha de frango com Catupiry (R$ 6), e sanduíches, caso do misto quente (R$ 14,10). Na ala dos doces, prove uma fatia do bolo bem-casado (R$ 6,90, a fatia). R. Heitor Penteado, 379, Sumarezinho, 3872-5905. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Via Café

A casa tem uma pequena varanda e ambiente agradável para desfrutar desde o café da manhã até os lanches servidos a qualquer hora do dia. Para levar para casa, uma mistura curiosa: calabresa, peito de peru e azeitonas são ingredientes para o pão de azeite (R$ 80, o quilo). Ainda prepara pão integral de grãos (R$ 80, o quilo) e pão português (R$ 9,50, cada). Nos fins de semana, monta bufê de café da manhã, das 8h às 14h (R$ 32,80). Av. Jacutinga, 365, Moema, 5051-7551. 8h/23h (6ª e sáb.,

até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Kroke Salgados

A rede especializada em salgadinhos prepara o ‘Kroke’ (R$ 7,20), um pastel de legumes, que leva cenoura, vagem, ovo cozido, muçarela e presunto. Outras pedidas são o ‘Krokete’ de bacalhau (R$ 4,90) e a esfiha de carne (R$ 4,90). Se quiser um doce, há esfiha de banana (R$ 4,90). R. Zumkeller, 323, Mandaqui, 2231-7172. 11h/21h30 (6ª e sáb., 9h/22h; dom. e fer., 12h/20h; 2ª, até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Hamburgueria Nacional

Na casa de Jun Sakamoto o hambúrguer é feito com um blend de carnes e assado na salamandra. O cheese burguer pode levar queijo muçarela, queijo suíço ou gorgonzola (R$ 29 a R$ 55). Aposte também na maionese com wasabi (R$ 4). R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 822, Itaim Bibi, 3073-0428. 12h/15h e 18h/0h (sáb., dom. e fer., 12h/0h). Cc.: to- dos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 22.

Meats

O hambúrguer – alto e de interior rosado – do chef Paulo Yoller mescla três cortes bovinos. Entre os bons sanduíches da casa estão o ‘Hooligan’, com disco de 180 g, maionese de raiz forte e queijo cheddar (R$ 34,50), e o ‘Double Troube’, que leva cebola roxa caramelizada, pimenta chipotle e queijo straciatella (R$ 37). Como acompanhamento, peça a porção de ‘Chicken Tendera’, frangos empanados e acompanhados de molho tártaro (R$ 26). R. dos Pinheiros, 320, Pinheiros, 2679-6323. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., 13h/0h). Cc.: V e M. Cd.: V e M.

Sorvetes

Alaska

Inaugurada em 1910 por um casal de italianos, a sorveteria de aparência retrô tem grandes balcões onde são servidos os sorvetes de dois sabores (R$ 13), além de vitrines com doces e pirulitos. Sorvetes de morango, chocolate e flocos dividem espaço com avelã, pistache e doce de leite. Prepara também a taça ‘Colegial’ (R$ 24), com duas bolas, chantilly, calda e cereja. R. Dr. Rafael de Barros, 70, Paraíso, 3889-8676. 9h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Sucos

Frooty Açaí

Há várias opções do fruto na tigela: a receita mais comum, com xarope de guaraná, custa de R$ 5,90 (70g) a R$ 16,90 (500g). A novidade é o creme de pitaya vermelha (R$ 5,90/R$ 16,90). A casa também prepara ‘sucos funcionais’, com legumes e verduras (R$ 9,90/R$ 14,90), e sanduíches, como o ‘Murici’, com brie, presunto parma, rúcula e geleia de pimenta, por R$ 31,50. R. Natingui, 700, V. Madalena, 2308-4226. 12h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.