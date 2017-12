Mais leveza ao menu do Piselli Sud, no Shopping Iguatemi

Foto: divulgação

O Piselli Sud, localizado no térreo do Shopping Iguatemi, aposta em preparos mais frescos para a estação. Para começar, há creme frio de melão com presunto parma e queijo de cabra (R$ 33). Entre os pratos, destaque para a massa com lagostim, ervilha, manteiga com ervas e molho de tomate (R$ 85; foto).

Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Europa, 3031-5404.

Confira outras sugestões do menu:

– Risoto com mix de cogumelos e lagostim (R$ 85)

– Linguado grelhado com molho de pimenta verde e purê de batata (R$ 75)

– Peito de frango com crosta de ervas e limão, com aspargos grelhados (R$ 59)

– Sopa de morangos, sorbet de limão e queijo Serra do Lopo (R$ 29)