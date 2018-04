Mais de dez eventos gratuitos para aproveitar o fim de semana em SP

Orquestra Modesta faz cortejo durante edição do Mercado Manual. Foto: divulgação

6ª Virada Inclusiva. No sábado (5) e no domingo (6), o evento reúne atividades gratuitas em diferentes espaços da cidade. Entre os destaques, no sábado, às 11h, o Museu do Futebol (Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu) organiza o jogo ‘Artilheiro Adaptado’, no qual o público conhece o futebol para deficientes visuais. Grátis. Até dom. (6). Programação: bit.ly/Vinclusiva

10º Bazar Sonoro. Nesta edição, o bazar ocupa um estacionamento próximo à Praça da República. Além dos expositores, haverá quitutes. A música fica por conta da festa Biscate Não Sente Frio. R. dos Timbiras, 502, Centro. Sáb. (5), 13h/20h. Grátis. Inf.: www.fb.com/bazarsonoro

19º Congresso Brasileiro de Numismática. O encontro reúne expositores e palestras sobre o estudo de cédulas, moedas e medalhas. O público pode conhecer mais de 400 mil peças, como as menores moedas do mundo e cédulas históricas. Novohotel São Paulo. R. Martins Fontes, 71, Centro, 3333-7004. Hoje (4) e sáb. (5), 9h/18h. Grátis.

47° Toyo Matsuri. O evento é um dos festivais mais antigos da Liberdade. Em dois dias, reúne gastronomia e apresentações da cultura japonesa, como grupos de taikô e de dança folclórica. Pça. da Liberdade, s/nº, metrô Liberdade. Sáb. (5) e dom. (6), 10h30/19h. Grátis.

Dia da Lambada. Encerrando o 19º Festival Sesc_Videobrasil, o dia terá oficina de dança, exibição de filmes, roteiro gastronômico e discotecagem. Na programação, às 15h, será exibido o filme ‘The Best of Lambada’, de Yuri Amaral. Galpão VB. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. Sáb. (5), 10h30/19h. Grátis. Inf.: www.19festival.com

Dia do Voluntariado no Red Bull Station. No Dia do Voluntariado, comemorado no sábado (5), o Red Bull Station abre suas portas para que o público conheça projetos de intervenções urbanas. Entre as atrações, o projeto ‘Jardino’, às 14h, faz uma oficina sobre irrigação de hortas urbanas. Mais tarde, às 17h30, há apresentação dos grupos de dança Pélagos e Movimentarte. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (5), 14h/19h. Grátis.

Mercado Manual. Com clima de festival, o evento reúne tanto artesãos quanto atrações gratuitas para toda a família, como oficinas e shows. Para as crianças, hoje (4), às 11h30, a Orquestra Modesta, de Fernando Escrich, faz o cortejo musical ‘Gente Grande e Pequena’. Para os adultos, no sábado (5), às 14h30, há oficina de crochê com o Coletivo Agulha. Museu da Casa Brasileira (MCB). Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Hoje (4) e sáb. (5), 10h/20h. Grátis. Programação: www.mcb.org.br

À Mesa – Narrativas sobre o Corpo Tecnológico, Imaginado e Morto. Do Goethe-Institut e da Academia Móvel de Berlim, o evento traz uma instalação da artista alemã Hannah Hurtzig. Dentro dela, o público recebe fones de ouvido para escutar e interagir em debates de especialistas sobre a relação entre o corpo e as inovações tecnológicas. Entre os participantes, estão a cartunista Laerte Coutinho, o psicanalista Christian Dunker e o político Jean Willys. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000. Sáb. (5), 15h/20h45. Grátis. Inf.: oesta.do/amesaSP

Mistik 2015. Em um food park, a feira esotérica terá cartomantes, tarólogos, ciganos e quiromantes. A programação também traz apresentações de dança do ventre, produtos místicos e palestras com especialistas da área. Piknik Faria Lima. Av. Rebouças, 3.128, Pinheiros. Hoje (4) e sáb. (5), 11h/22h; dom. (6), 11h/20h. Grátis.

Passa a Bola. De hoje (4) para sábado (5), a Biblioteca Mário de Andrade volta a ficar aberta 24h. Em mais um evento noturno, a programação é inspirada na cultura afro-brasileira e do hip hop. Em clima de festa, no terraço, haverá sarau com autores da literatura periférica e discotecagem. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Hoje (4), 22h. Grátis.

Refúgio, Moradia e Cidade. O debate aborda questões sobre os refugiados, especialmente os que moram em São Paulo. Às 19h, será exibido o documentário ‘A Chave da Casa’, de Paschoal Samora e Stela Grizotti. Em seguida, haverá um bate-papo com representantes de movimentos sociais da cidade e refugiados. MIS. Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (5), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Super Bowl Trophy Tour. Para os fãs do futebol americano, o troféu Vince Lombardi, da liga norte-americana NFL, passa pela cidade. Ele estará exposto apenas neste fim de semana. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, piso térreo, Pinheiros, 2197-7815. Hoje (4) e sáb. (5), 10h/22h. Grátis.