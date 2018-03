Sanduíche ‘Pulled Pork’, do Santo Pão (Foto: divulgação)

O ‘Pulled Pork’, recheado com paleta suína desfiada, coleslaw e servido com salada de batata-doce (R$ 27; foto), é uma das receitas da Santo Pão (R. Pe. João Manuel, 968) para a 4ª Sanduweek, que começa hoje e segue até 8/3, em 41 casas da cidade, com duas opções de lanches em cada, sendo uma ao preço fixo de R$ 15.

