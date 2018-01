Mais de 30 atrações para curtir o Dia da Criança

Celso Filho e Lucinéia Nunes

Brincadeiras de rua, oficinas criativas, sessões de cinema, estreias de espetáculos teatrais, circo, ópera infantil e muitas apresentações musicais. Realmente não há desculpa para ficar em casa neste Dia da Criança. A data é comemorada na segunda-feira (12). Mas a diversão já começa no fim de semana e ocupa diferentes espaços da cidade.

Entre os vários passeios para a semana da garotada, o Divirta-se preparou um roteiro, separado por temas, com mais de 30 opções de lazer – há desde atividades para os pequenininhos até programas para os ‘quase adolescentes’. Ah, e já que comida também é diversão: visitamos o novo restaurante Chácara Turma da Mônica e sugerimos oficinas de dar água na boca nos pequenos chefs de plantão.

MÚSICA

+ Baseada nos poemas musicados de Vinicius de Moraes, A Arca de Noé é executada pela Banda Sinfônica, com regência de Marcos Sadao Shirakawa. O concerto conta com a participação do Coral Infantojuvenil da Escola de Música de São Paulo. Livre. Masp. Auditório (400 lug.). Av. Paulista, 1.578, Metrô Trianon-Masp, 3251-5644. Dom. (11), 11h. R$ 20.

+ Entre as atrações do Sesc Itaquera, no domingo (11), o grupo Bixiga 70 interpreta as musicas do musical Os Saltimbancos, de Chico Buarque. Livre. Sesc Itaquera (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (11), 15h. Grátis.

+ Em 2010, o Pato Fu (foto acima) lançou o disco ‘Música de Brinquedo’. No show do álbum, a banda traz um repertório de músicas nacionais e internacionais, executado a partir de clássicos brinquedos sonoros, como xilofone, escaleta ou uma pequena bateria. Eles fazem o show ao lado de bonecos do grupo Giramundo. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (11) e 2ª (12), 12h. R$ 12/R$ 40.

+ No palco, o grupo Tiquequê conta histórias e cria brincadeiras. Agora, os integrantes aproveitam para lançar o DVD ‘O Gigante – Ao Vivo’, gravado em junho deste ano. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, 3° piso, Perdizes, 3670-4100. 2ª (12), 15h. R$ 40/R$ 130.

+ No sábado (10), o Mamusca recebe o Beatles para Crianças. O projeto de Fabio Freire leva os pequenos ao palco para cantar e tocar. O espaço terá outras atividades no dia. Livre. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. Sáb. (10), 11h. R$ 50/R$ 60.

+ Na programação do Circuito Municipal de Cultura, a banda Pequeno Cidadão faz show no Ibirapuera, no domingo (11). Livre. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1076. Dom. (11), 17h. Grátis.

+ Entre as atrações do Sesc Pinheiros, o Grupo Triii faz o show ‘Mirabolâncias’, com músicas tradicionais brasileiras. Livre. Sesc Pinheiros. Teatro (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 2ª (12), 16h. R$ 9/R$ 30 (crianças até 12 anos, grátis; ingressos já disponíveis na bilheteria).

TEATRO

+ Com trilha de Charlie Dennard, O Universo Casuo (foto abaixo) volta a ser apresentado na cidade, neste fim de semana. O espetáculo circense foi desenvolvido pelo artista Marcos Casuo durante a turnê de ‘Alegria’, do Cirque du Soleil. Nele, um palhaço de um universo paralelo está preocupado com Terra, que parece perder suas cores naturais. 90 min. Livre. Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (10), 21h; dom. (11) e 2ª (12), 19h. R$ 60/R$ 100.

+ Com direção de Juliano Barone, O Impostor Geral adapta a obra de Nikolai Gogol para crianças. Com muita música, a peça mostra uma taverna cheia de criaturas estranhas. 70 min. 6 anos. Viga Espaço Cênico (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia sáb. (10). Sáb. e dom., 15h. R$ 40. Até 20/12.

+ A diretora Alexandra Golik estreia novo espetáculo, Viralatas, com sessão extra no Dia da Criança. Em cena, a amizade entre vira-latas e a cadela de raça Fifi. 60 min. Livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Estreia sáb. (10). Sáb. e dom., 16h. Sessão extra: 2ª (12), 16h. R$ 30. Até 29/11.

+ Do livro de João das Neves e com músicas de Chico César, A Lenda do Vale da Lua (foto abaixo) conta a lenda do boi-bumbá, por meio de dois irmãos e um boi imaginário. 55 min. Livre. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. Estreia sáb. (10). R$ 20/ R$40. Até 13/12.

+ Voltada para o público infantil, a ópera Irmãos Grimm, de Dean Burry, conta a vida da dupla alemã Willian e Jacó a partir de algumas de suas histórias fantásticas. Acompanhada de um grupo de câmara e com elenco da Academia de Ópera Theatro São Pedro, a montagem visita clássicos como Rapunzel e Chapeuzinho Vermelho. 45 min. Livre. Theatro São Pedro (636 lug.). R. Albuquerque Lins, 207, Campos Elísios, 3661-6600. Dom. (11), 11h; 2ª (12), 11h, 16h e 18h. R$ 2.

+ Na programação do Circuito Municipal de Cultura, a Cia. Pia Fraus apresenta os espetáculos ‘Bichos do Brasil’ e ‘Gigantes do Ar’ no domingo (11) e na segunda-feira (12). As peças estão entre as atrações de dois palcos instalados neste fim de semana na região de Jabaquara. Livre. ‘Bichos do Brasil’: Palco Jabaquara/Jardim Miriam. R. Santo Agostinho, 142. Dom. (11), 12h20. Grátis. ‘Gigantes do Ar’: Palco Jabaquara/Vila Clara. R. Mossul, 32. 2ª (12), 11h. Grátis.

CINEMA

+ Na mostra O Maravilhoso Mundo de Disney, que leva clássicos da animação aos cinemas da rede Cinemark, o primeiro longa da franquia Toy Story, de 1995, é exibido em 3D, sábado (10) e domingo (11). Na aventura, o cowboy Woody e outros brinquedos se metem em uma confusão com a chegada de um novo membro, o patrulheiro espacial Buzz Lightyear. Inf.: http://oesta.do/mundodisney

+ A mostra Cine Sesi-SP no Mundo: Olhar Holandês preparou uma programação especial voltada ao público infantojuvenil neste domingo (11). Somente com cópias legendadas, serão exibidos oito curta-metragens holandeses, com diferentes técnicas de animação, e que foram selecionados em festivais entre 2009 e 2013. 85 min. Livre. Fiesp. Espaço Mezanino do Sesi-SP (50 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (11), 15h. Grátis (retirar ingresso a partir das 11h).

+ No Dia da Criança, o CineSesc preparou uma programação com quatro animações. Às 11h, é exibido ‘Kiriku – Os Homens e as Mulheres’, (2012), de Michel Ocelot. Depois, às 13h, ‘O Homem da Lua’ (2012), de Stephan Schesch. Às 15h, é a vez de ‘O Menino e o Mundo’ (2013), de Alê Abreu. Para encerrar, às 17h, outro filme de Ocelot, ‘Os Contos da Noite 3D’ (2011). CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerq. César, 3087-0500. 2ª (12), a partir das 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

PASSEIOS

+ Para celebrar a data, o KidZania (foto abaixo) faz uma promoção. Todos os que forem ao parque nesta segunda (12) recebem o número dobrado de KidZos, o seu dinheiro local. Com ele, as crianças ‘brincam de gente grande’, gastando ou ganhando em estabelecimentos, como barbearia e hospital. Além disso, haverá atrações especiais e comidas de festa. A partir de 4 anos. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3995-4500. 2ª (12), 9h/14h e 15h/20h. R$ 50 (adulto)/R$ 120 (criança).

+ Que tal brincar em um Aquaplay de dois metros de altura? Ou em um Genius enorme como o da foto

abaixo? No Shopping ABC, em Santo André, o Dia da Criança inspirou o circuito ‘Brincar de Brincar’, que reúne cinco brinquedos clássicos em tamanho gigante para jogar em grupo. Livre. Shopping ABC. Av. Pereira Barreto, 42, S. André, 3437-7222. 12h/22h (6ª e sáb., 10h/ 22h; dom. e fer., 12h/20h). Grátis. Até 25/10.

+ Além de funcionar com horário estendido, o Parque da Mônica tem uma atração especial no Dia da Criança. No espaço ‘O Que Você Vai Ser Quando Crescer?’, é possível aprender sobre sete profissões. Para completar o passeio, apresentações musicais com Mônica e seus amigos. A partir de 2 anos. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba. 2ª (12), 11h/21h. R$ 178 (2 pessoas).

+ No Shopping JK Iguatemi, há o Drive-in Kids. Na brincadeira, as crianças ganham um pequeno carro para customizar. Depois, dentro dele, assistem a programas do Disney Jr. 40 min. De 2 a 4 anos. Av. Pres. Juscelino Kubistcheck, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6800. Sáb., 10h/17h; dom., 11h/18h. Grátis. Até 18/10.

+ Entre as atrações do Sesc, a unidade Vila Mariana terá três dias de atividades recreativas e espetáculos. Na performance ‘Formas-me’, na segunda (12), às 13h, a artista Mariana Piza usa um vestido especial, no qual as crianças podem criar formas com peças de montar. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (10), 9h/21h; dom. (11) e 2ª (12), 9h/18h30. Grátis (exceto peças no teatro).

+ No Itaú Cultural, o Fim de Semana da Família se estende até a segunda-feira (12) e ocupa também a Rua Leôncio de Carvalho, na lateral do instituto. Entre os destaques da programação, todo dia tem a oficina de ‘Confecção de Monstro’ (foto acima), às 14h, e o espetáculo ‘Pelo Mundo com Mawaca’, às 16h, com interpretação em libras. Livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (10) e dom. (11), 14h/17h; 2ª (12), 11h/17h. Grátis.

+ No fim de semana, o Centro Cultural São Paulo traz a ‘#GincanaCulturalCCSP’, com circo, teatro, brincadeiras e contação de histórias. No domingo (11), às 16h, há sessão gratuita da peça ‘Refugo Urbano’. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (10) e dom. (11), 10h/18h. Grátis.

+ O projeto Autobahn, da 80’s Club, faz uma balada para pais e filhos na segunda (12). A discotecagem traz hits dos anos 1980 e as crianças podem brincar com brinquedos da época. R. Dep. Lacerda Franco, 342, V. Madalena, 3101-8826. 2ª (12), 15h/19h. R$ 25/R$ 50 (grátis para crianças que doarem brinquedos).

+ As manifestações culturais afro-brasileiras são o mote das atividades do espaço Jongo Reverendo. Na programação, contação de histórias, aula de dança e show da banda Brasileirinhos. Livre. R. Inácio Pereira da Rocha, 170, V. Madalena, 2769-0059. Dom. (11), 14h/19h. Grátis.

COMIDINHAS

Os carismáticos personagens de Mauricio de Sousa estão de casa nova. Como parte das comemorações dos 80 anos do desenhista, a Chácara Santa Cecília, em Pinheiros, foi rebatizada de Chácara Turma da Mônica – Restaurante & Loja. Os fartos bufês de almoço e jantar com comida variada prevalecem, incluindo opções à la carte apenas no jantar. As sobremesas, porém, agora são cobradas à parte. Já os espaços recreativos – que fazem a alegria de pais e filhos – continuam espalhados pela área de mais de 1,8 mil m2 integrada à natureza. Surgem repaginados como a Oficina do Cascão, por exemplo, o Clube do Cebolinha e a Cozinha Delícia da Magali, adaptada às oficinas de culinária. Monitores promovem as atividades. No jantar, a recreação é cobrada à parte para crianças de 3 a 10 anos (R$ 40/R$ 45). Nos outros períodos, o valor para os pequenos varia de R$ 60 a R$ 85, incluindo o bufê. Para maiores de dez anos e adultos, o bufê custa de R$ 42 (2ª) a R$ 89 (domingo). R. Ferreira de Araújo, 601, Pinheiros, 3034-6251. 12h/15h30 e 18h/22h (sáb., almoço até 16h; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h30; fer., 12h/16h).

OFICINAS GASTRONÔMICAS

+ Neste sábado (10) e nos próximos de outubro (dias 17, 24 e 31), a padaria St. Etienne tem oficinas de pão francês (foto), às 16h, com animação de palhaços e lanchinho da casa, enquanto os pães estiverem no forno. Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2.555, Alto de Pinheiros, 3021-1200. Grátis.

+ O Vapiano promove três edições do Kids Day. Sábado (10), domingo (11) e 2ª (12), das 11h às 12h30, crianças de 4 a 11 anos vão pôr a mão na massa para fazer pizzas com formato de animais. R. Joaquim Floriano, 422, Itaim Bibi, 3167-5228. Grátis (é necessário inscrição).

+ Só no Dia da Criança, a 1900 Pizzeria promove a oficina Mãozinha na Massa (foto), às 15 h, para crianças de 8 a 14 anos que quiserem fazer e, claro, comer a própria pizza. Até 2ª (12), a casa também arrecada brinquedos para doação. R. Estado de Israel, 240, V. Mariana, 5575-1900. Grátis.

+ Na próxima segunda (12), as crianças que passarem pela B.LEM Portuguese Bakery vão ganhar um pastel de belém e ainda podem participar de uma das oficinas na Fantástica Fábrica de Pastéis B.LEM, às 12h e 14h. R. Afonso Braz, 400, V. N. Conceição, 2614-3933. Grátis.

+ Na doceria Gita Make My Cake, o 12 de Outubro será recheado com pequenas oficinas de montagem e decoração de cupcakes (foto), a partir das 10h. A cada duas horas, uma nova turminha será recebida pela chef Gita. A casa também contará com uma recreadora para fazer maquiagem artística na garotada.

Av. da Aclimação, 246, Aclimação,2821-9003. R$ 20 (oficina de dois cupcakes).