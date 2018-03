Maior festival de animação do País, Anima Mundi exibe filmes de 40 países

Animação não é (só) coisa de criança. Em sua 23ª edição, o Anima Mundi exibe 450 curtas e longas, de 40 países, para todas as idades. O evento, que começa hoje (17) e vai até a quarta (22), na Cinemateca e no Caixa Belas Artes, reúne vários títulos que prometem conquistar também os mais velhos.

Entre eles, os filmes ‘O Pequeno Príncipe’, sucesso no último Festival de Cannes, e ‘Shaun, o Carneiro’, personagem de Nick Park, criador de ‘Wallace & Gromit’, dirigido por Mark Burton e Richard Starzack.

Mas a programação não para por aí. Pra você não ficar perdido em meio a tantas opções, o Divirta-se selecionou curtas, longas e debates que você não vai querer perder. Rafael Abreu

ONDE: Cinemateca e Caixa Belas Artes.

QUANDO: De hoje (17) a 4ª (22).

QUANTO: R$ 12.

CURTAS

+ Luz, Sombra e Medo, em que um homem é perseguido pelo medo e procura salvação numa deusa, está entre as animações nacionais do festival. Com 108 filmes na programação, o Brasil é o país com a maior representação.

Caixa Belas Artes: Sáb. (18), 21h30. Cinemateca: 2ª (20), 21h.



+ A criação francesa Smart Monkey, de Nicolas Pawlowski, usa desenhos feitos em papel, com animação finalizada no computador. Nela, um macaco arteiro precisa lutar contra predadores para conseguir sobreviver.

Cinemateca: 2ª (20), 21h30. Caixa Belas Artes: 3ª (21), 22h30.

+ Em Isand, feita com o uso de bonecos, dois animais têm de aprender a se virar sozinhos. O macaco Huhuu e o cachorro Popi esperam por seu dono, que nunca chega, forçando-os a se tornar independentes.

Caixa Belas Artes: Dom. (19), 21h30. Cinemateca: 3ª (21), 20h.

+ O russo Não Podemos Viver Sem o Cosmos, de Konstantin Bronzit, explora as vidas e a inseparável amizade de dois homens que estão em treinamento para ser astronautas.

Cinemateca: Hoje (17), 19h. Caixa Belas Artes: 3ª (21), 21h30.

+ Luma, de Israel, articula juventude e tecnologia – um dos temas recorrentes na seleção de curtas deste ano. Aqui, Alex, uma adolescente de 13 anos, sente falta do toque humano, preterido por telas eletrônicas.

Caixa Belas Artes: Sáb. (18), 21h30. Cinemateca: 2ª (20), 21h.



+ No curta The Orchestra, o título se refere à orquestra que faz a trilha sonora da vida do velhinho Vernon. Por ser tímido, a música sai desafinada, mas a paixão por uma vizinha pode mudar isso.

Caixa Belas Artes: Sáb. (18), 18h30. Cinemateca: 3ª (21), 17h.

+ O personagem caçador do curta americano Footprints, de Bill Plympton, é inusitado: ele segue as pegadas do que parece ser um monstro destruidor do meio ambiente. Mas, na perseguição, uma revelação o aguarda.

Cinemateca: 2ª (20), 18h. Caixa Belas Artes: 3ª (21), 20h.

+ No curta português Amélia & Duarte, de Alice Guimarães e Mónica Santos, os dois protagonistas lidam com o fim de sua relação. Numa caixa de arquivo está uma série de objetos que documentam esse término.

Caixa Belas Artes: Hoje (17), 20h. Cinemateca: 2ª (20), 20h.

+ El Ladrón de Caras é um filme espanhol noir e surreal no qual uma moça procura um detetive para que ele detenha um ladrão que rouba rostos.

Cinemateca: Dom. (19), 22h30. Caixa Belas Artes: 2ª (20), 20h.

+ A Ciência do Bem e do Mal é baseado no conto ‘Adão e Eva’, de Machado de Assis. Na obra brasileira, foi o diabo quem criou o mundo.

Caixa Belas Artes: 2ª (20), 20h15. Cinemateca: 4ª (22), 15h.

+ O exuberante Aubade acompanha um amanhecer no Lago Léman. Lá, aves e nadadores assistem aos primeiros raios de sol, fascinados pela música de um violoncelista.

Caixa Belas Artes: Dom. (19), 20h. Cinemateca: 2ª (20), 22h30.

+ A Single Life, produzido pela Holanda, explora o encontro de uma mulher com um disco mágico. A personagem Pia descobre que, ao tocar o vinil, consegue viajar no tempo por diferentes momentos de sua vida.

Caixa Belas Artes: Sáb. (18), 18h30. Cinemateca: 3ª (21), 17h.

+ Até a China é o relato de um brasileiro que vai pela primeira vez ao país, onde compra pés de galinha embalados e visita restaurantes que servem cabeças de peixe. A obra é baseada na experiência do próprio diretor, Marão.

Cinemateca: Sáb. (18), 18h. Caixa Belas Artes: 2ª (20), 18h30.

+ O topo de um edifício é o foco do alemão In The Distance, curta em que um homem vive com uma galinha, envolto pela calmaria do céu. Aos poucos, no entanto, uma guerra que ele ignora se aproxima.

Caixa Belas Artes: Dom. (19), 20h. Cinemateca: 2ª (20), 22h30.

+ O protagonista do coreano Johnny Express é um entregador que deve cruzar o espaço com encomendas. Por ser preguiçoso, ele só pensa em dormir em sua nave. Mas, em uma das viagens, causa problemas a um planeta.

Cinemateca: Hoje (17), 18h. Caixa Belas Artes: 3ª (21), 18h30.

SOTAQUE FRANCÊS

Para contemplar mais do país que só perdeu para o Brasil em número de produções no festival, o Anima Mundi realiza o Foco França. A programação inclui a exibição de três longas, entre eles o clássico ‘As Bicicletas de Belleville’, de Sylvain Chomet, exibido ao ar livre na Cinemateca no sábado (18), às 18h30. Além disso, três mostras de curtas se dedicam às escolas de animação Gobelins e Supinfocom e à produtora de animações com temas adultos Autour de Minuit, cuja seleção será exibida pela primeira vez no Caixa Belas Artes, no sábado (18), às 17h.

LONGAS

O Pequeno Príncipe, que tem sua pré-estreia brasileira na Cinemateca hoje (17), às 20h, é baseado no livro do francês Antoine de Saint-Exupéry. Publicado em 1943, o romance trata de um príncipe solitário, que encontra um piloto no deserto.

Dirigido por Mark Osborne, que estará presente na sessão em São Paulo, o longa une computação gráfica à animação em stop motion. A trama, que mereceu adaptações em relação ao original, traz uma menina que conhece o vizinho aviador e descobre a história do principezinho. A seguir, uma conversa com o diretor.

Você se lembra da primeira vez que leu o livro?

Minha primeira memória do livro é de quando eu tinha uns 20 anos. Minha namorada me deu o exemplar dela porque estávamos em um relacionamento à distância e ela sempre citava o livro para mim: ‘Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos’. Essa frase significava algo para mim por causa das suas cartas, mas quando li o livro, realmente entendi a profundidade da frase. Numa época em que lutava para me tornar um adulto, ele me ajudou a me ligar com minha infância.

Por que você acha que ‘O Pequeno Príncipe’ tem tanto apelo para crianças e adultos?

O que mais funciona no livro são os diálogos. Quando pais leem para os filhos, levantam assuntos sobre os quais talvez não saibam conversar ou para os quais as crianças não encontrem palavras. Acho que o livro provoca conversas muito saudáveis para pais e filhos.

Como o universo visual do livro influenciou sua adaptação?

Queríamos homenagear essas ilustrações. No livro, o aviador diz ‘Ah, meus desenhos não são tão bons’, e ele repete isso várias vezes. Quis ter a mesma abordagem, porque essa postura te convida a participar do processo. Quando o aviador fala isso, ele lhe pede para imaginar como tudo aquilo realmente é, te convida a imaginar o resto do mundo, e isso era algo que queria incorporar à história. Queria que a menina expandisse esse universo e que suas ansiedades também expandissem esse mundo no filme.

+ O longa brasileiro Nautilus – A Primeira Aventura de Colombo apresenta o descobridor ao lado dos jovens Leonardo da Vinci e Mona Lisa, que vão em busca de um tesouro na ilha mítica Hy-Brazil, cobiçada por piratas.

Cinemateca: Dom. (19), 20h.

+ O longa Shaun, o Carneiro é dirigido por Mark Burton e Richard Starzack. Baseado na série de TV homônima, foca a primeira viagem do animal – do mesmo universo que ‘Wallace & Gromit’ – à cidade, acompanhado de seu rebanho.

Cinemateca: Dom. (19), 18h.

+ A Canção do Oceano vem ao festival cercado de expectativas. O longa do irlandês Tomm Moore, baseado numa lenda de seu país, foi indicado ao Oscar de animação deste ano. A história gira em torno da pequena Saoirse, menina que se descobre um Selkie, ser mitológico que vive como foca no mar, mas como humano na superfície.

Cinemateca: Sáb. (18), 20h.

PRESENÇAS ILUSTRES

+ Na programação do Anima Mundi, os Papos Animados são sessões especiais com a presença de alguns diretores, que falam sobre seus processos criativos e conversam com o público.

Um desses papos será com o diretor Steve Hickner, um veterano da animação: com passagens por produtoras como DreamWorks e Disney, ele fez parte da equipe de ‘A Pequena Sereia’ (1989) e ‘Uma Cilada Para Roger Rabbit’ (1988), entre outros clássicos. No evento, apresenta O Príncipe do Egito (1998; foto), na Cinemateca, no sábado (18), às 19h.

Já o animador francês Bastien Dubois tem parte de sua produção voltada a diários de viagem animados, como seu primeiro filme independente, ‘Madagascar, Carnet de Voyage’ (2011). Ele fala sobre sua obra hoje (17), às 21h, na Cinemateca.