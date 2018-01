‘Maio Fotografia’ inaugura mostras de Martin Parr e Jorge Bodanzky

Foto: Martin Parr/Galeria Lume/divulgação

Famoso por sua ironia ao registrar a sociedade moderna, o britânico Martin Parr é a principal atração desta edição do Maio Fotografia, no MIS. Uma retrospectiva, que inaugura neste sábado (18), reúne 244 fotografias do artista (acima).

Outro destaque deste ano é uma exposição em parceria com o Instituto Moreira Salles, com os trabalhos na Amazônia de Jorge Bodanzky. O cineasta e fotógrafo também será tema de uma mostra de filmes, ainda sem data para começar.

A programação também inclui obras de André Conti, selecionadas pelo ‘Nova Fotografia’, e um recorte do acervo do MIS sobre o Vale do Ribeira.

Na abertura, no sábado (18), há uma agenda de palestras e exibição de filmes de Bodanzky. No dia, os visitantes também poderão doar agasalhos e cobertores. Nos dias 25 e 26/6, o museu recebe a ‘Foto Feira Cavalete’.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: sáb. (18), 12h/20h (grátis). 12h/21h (dom. e fer., 11h/ 20h; fecha 2ª). R$ 6 (3ª, grátis). Até 24/7.