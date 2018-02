Mac DeMarco é a principal atração do Balaclava Fest; confira outros shows da semana

LEIA MAIS | Sónar tem show de Chemical Brothers

Sexta (20)

Azymuth

O lendário trio instrumental atualmente formado por Alex Malheiros (baixo), Ivan Conti (bateria) e Kiko Continentino (teclado) interpreta as músicas de seu primeiro álbum, lançado em 1975.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (20), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

Em show que integra a Balada Literária, a cantora será acompanhada por Mateus Aleluia, que fez parte do grupo Os Tincoãs. O bailarino Rui Motta faz participação.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (20), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Max de Castro

O artista faz uma homenagem a Erlon Chaves, maestro que trabalhou com o pai de Max, Wilson Simonal. Todas as facetas de Chaves são contempladas, entre elas a de autor de trilhas para cinema e o balanço que deu origem ao movimento Pilantragem.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sexta (20), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Moreno Veloso e Pedro Sá

Amigos desde a infância, Moreno (voz, violão e pandeiro) e Pedro (voz e guitarra) apresentam o show ‘Parque 72’. Eles relembram várias fases de suas carreiras.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sexta (20), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (21)

5 a Seco

O quinteto faz show com músicas do CD ‘Policromo’. Leo Bianchini, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius Calderoni mostram canções próprias como ‘Não Tem Paz’. Leandro Léo, que lança seu primeiro disco, ‘Parto – Voz e Violão’, abre a noite.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (21), 22h. R$ 50/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Aeromoças e Tenistas Russas

O grupo instrumental apresenta músicas de seu terceiro álbum, ‘Positrônico’ (2015), com referências a astronomia e ficção científica.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (21), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

André Abujamra

O artista toca as músicas de ‘O Homem Bruxa’, seu quarto disco solo. O CD é uma homenagem a seu pai, Antônio Abujamra, morto em abril. Efeitos visuais e projeções fazem parte do show.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (21), 21h; dom. (22), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mac DeMarco

Balaclava Fest #2

O canadense Mac DeMarco é a atração principal do Balaclava Fest #2. O festival também tem apresentações das bandas Mahmed e Terno Rei, além de live sets dos grupos Séculos Apaixonados, Jovem Palerosi e Nuven.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (21), 23h (abertura, 21h). R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Joyce Moreno

No disco ‘Rio’, a cantora e compositora interpreta músicas que celebram a Cidade Maravilhosa e suas belezas. Entre elas estão ‘Valsa de uma Cidade’ (Antônio Maria e Ismael Netto), ‘Desde que o Samba É Samba’ (Caetano Veloso) e ‘Rio Meu’, sua primeira composição.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sáb. (21), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariana Aydar

Desdobramento da apresentação que integrou o projeto Palavras Cruzadas, ‘Pedaço duma Asa’ é o quarto trabalho da cantora.

O CD contém só músicas do artista plástico e compositor Nuno Ramos. Além de interpretar o repertório do álbum, ela apresenta a inédita ‘Vem na Voz’, sua parceria mais recente com Nuno.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (21), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Morrissey

O ícone do pop inglês chega ao Brasil com a turnê do álbum ‘World Peace Is None of Your Business’, lançado no ano passado. Além de interpretar músicas da carreira solo, ele não deixa de lado clássicos do tempo de The Smiths.

Citibank Hall (7.064 lug.). Av.das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (21), 22h. R$ 100/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vânia Bastos

Sucessos de Caetano Veloso são interpretados pela cantora, que em 1992 lançou o álbum ‘Vânia Canta Caetano’.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (21), 21h; dom. (22), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (22)

André Abujamra

Anitta

Principal atração da ‘Matinê da Trans’, a funkeira apresenta sucessos e músicas de seu recém-lançado álbum ‘Bang’. Os cantores Biel e Lettícia também se apresentam.

Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (22), 17h. R$ 70/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodrigo Ogi

O rapper faz pocket show com músicas do álbum ‘Rá’ (2015), sucessor de ‘Crônicas da Cidade Cinza’ (2011). ‘Ha Ha Ha’ foi a faixa escolhida para se tornar clipe. Peu Araújo, Nato e Tehu discotecam.

Jongo Reverendo (200 lug.). R. Inácio Pereira da Rocha, 170, V. Madalena, 2769-0059. Dom. (22), 18h. Grátis.

Vânia Bastos

3ª (24)

Adriana Calcanhotto

A artista volta ao formato intimista no show ‘Olhos de Onda’. Com seu violão, ela retoma músicas autorais e também relê grandes sucessos de Tim Maia (‘Me Dê Motivo’) e Amy Winehouse (‘Back to Black’).

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (24) e 4ª (25), 21h. R$ 50/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bruna Moraes

Com 18 anos, a cantora e compositora lançou em 2013 seu primeiro álbum, ‘Olho de Dentro’. O disco traz repertório autoral, com destaque para ‘Zóio de Foia’ e ‘Muito Mais’. Mas a artista também homenageia Chico Buarque, com a regravação de ‘Sem Fantasia’, e Taiguara, com o resgate de ‘Levante do Borel’.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 3ª (24), 21h. Grátis (levar um livro).

Figueroas

Com influências do brega e da guitarrada, a banda de Alagoas lança o álbum ‘Lambada Quente’ (2015), primeiro da carreira. A apresentação faz parte do projeto Prata da Casa.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (24), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jorge Vercillo

Comemorando 20 anos de carreira, o artista destaca as músicas do novo trabalho, ‘Extra Físico’. Disponível apenas em plataformas digitais, o álbum tem músicas como ‘Silêncio na Favela’ e ‘Talismã Sem Par’.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 3ª (24), 21h30. R$ 40/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (25)

Adriana Calcanhotto

Ana Cláudia Lomelino

Vocalista do grupo Tono, ela lança seu primeiro álbum solo com seu heterônimo, ‘mãeana’. Além de interpretar compositores de sua geração, a cantora ganhou músicas inéditas de Adriana Calcanhotto (‘Bem Feito’) e Caetano Veloso (‘Não Sei Amar’).

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 4ª (25), 22h (abertura, 21h). R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eugênia Melo e Castro

O show ‘Sereia Portuguesa’ joga luz sobre as conexões traçadas pela artista entre Brasil e Portugal. Ela interpreta canções portuguesas e de grandes nomes da MPB, entre eles Chico Buarque e Edu Lobo. A direção musical é de Swami Jr.

Teatro MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. 4ª (25) e 5ª (26), 21h. R$ 30. Cc.: V, M. Cd.: V, M.

5ª (26)

Alceu Valença

Em apresentação acústica ao lado de Paulo Rafael (viola) e André Julião (sanfona), ele relembra sucessos como ‘Coração Bobo’ e ‘Anunciação’.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (26), 27, 28 e 29/11, 19h15. Grátis (retirar ingresso às 12h do dia da respectiva apresentação).

Eugênia Melo e Castro

Gui Amabis

‘Ruivo em Sangue’ é o novo álbum do cantor e compositor. Com arranjos divididos entre ele, Dustan Gallas e Régis Damasceno, o sucessor de ‘Trabalhos Carnívoros’ (2012) é inspirado em suas andanças por Lisboa. A cantora Laura Lavieri participa da apresentação.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (26), 21h30. R$ 35. Cc. e Cd.: todos.

Pe Lanza

O ex-Restart se lança em carreira solo. Ele apresenta as músicas de seu primeiro EP e sucessos de sua antiga banda.

Na Mata Café (250 lug). R. da Mata, 70, Itaim Bibi, 3079-0300. 5ª (26), 22h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pitanga em Pé de Amora

O grupo apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Pontes Para Si’, lançado em 2014.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (26), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Sol Sunday Sessions

Tulipa Ruiz e Tatá Aeroplano são as atrações desta última edição do projeto. A chef Helena Rizzo apresenta cardápio inspirado no gosto da cantora. Em meio aos shows, há discotecagem de Ronaldo Evangelista.

Manioca (200 lug.). Dom. (22), 16h (abertura). R$ 120 (vendas pelo site www.foodpass.com.br). Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Christina & Michelle Naughton

As pianistas americanas se apresentam em concerto da série Recitais Osesp. Obras de compositores como Bach, Brahms e Stravinsky estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. Dom. (22), 16h. R$ 71/R$ 92. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Homem dos Crocodilos + Édipo Rei

Encerrando a temporada lírica do Teatro São Pedro, as óperas de Arrigo Barnabé e Stravinsky são encenadas conjuntamente. Caetano Vilela assina a direção cênica das montagens.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (20) e 4ª (25), 20h; dom. (22), 17h. R$ 20/R$ 60. Até 29/11. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Experimental de Repertório

A orquestra continua com sua série de concertos de câmara. Nesta apresentação, há obras de Marco Antonio Guimarães, Haendel, Haydn, entre outros.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 2ª (23), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência de Eduardo Strausser, a orquestra recebe Paola Baron (harpa) e Marcelo Barboza (flauta). No programa do concerto, obras de Antonin Dvorak, Gabriel Fauré e Mozart.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (21), 20h; dom. (22), 18h. R$ 20/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Karabtchevsky e Naughton

Sob regência de Isaac Karabtchevsky, a orquestra recebe as pianistas Christina & Michelle Naughton. Obras de Nikolai Tcherepnin, Mozart, Stravinsky e Villa-Lobos estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. 5ª (26), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (26), 10h. R$ 10.

Osesp Masp

No último concerto do ano, a série tem como tema ‘Outra Ideia do Clássico’. A tela ‘Angélica Acorrentada’, de Auguste-Dominique Ingres, é relacionada com obras executadas por um quarteto de cordas formado por instrumentistas da Osesp.

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3149-5959. 3ª (24), 19h30. R$ 100. Cc: todos. Cd: todos.

Osesp: Mechetti e Müller-Schott

Sob regência de Fabio Mechetti, a orquestra recebe o violoncelista Daniel Müller-Schott. No programa, obras de Robert Schumann (‘Manfred, Op. 115: Abertura’ e ‘Concerto Para Violoncelo em Lá Menor, Op.129′) e Richard Strauss (‘Uma Vida de Herói, Op. 40’).

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. Hoje (20), 21h; sáb. (21), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc. e Cd.: todos.