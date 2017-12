MAC USP visita um século da arte em exposição de seu acervo

Pintura de Kandinsky, de 1942. Foto: divulgação

Com um dos acervos mais expressivos de artes moderna e contemporânea da América Latina, o MAC USP propõe uma visita à sua coleção em Visões da Arte no Acervo do MAC USP 1900-2000. A mostra, que reúne cerca de 160 obras, será inaugurada nesta segunda-feira (26).

Na exposição, as curadoras Ana Magalhães, Carmen Aranha e Helouise Costa contemplaram um século de história da arte. Em um andar, é possível visitar criações de artistas icônicos da primeira metade do século 20 – entre elas, pinturas de Kandinsky e Tarsila do Amaral ou o único autorretrato de Modigliani, de 1919. Já no outro andar estão obras contemporâneas, de 1950 a 2000, com nomes como Nuno Ramos e Claudia Andujar.

O museu também planeja uma mostra de seu acervo sobre o século 21. A previsão é que ela seja aberta ao público ainda este ano.

ONDE: MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254.

QUANDO: Inauguração: 2ª (26), 11h/18h. 10h/18h (3ª, até 21h; fecha 2ª). Por tempo indeterminado.

QUANTO: Grátis.