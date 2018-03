MAB-Faap abre exposição com grandes artistas do século 20

De nomes históricos, como Anita Malfatti e Flávio de Carvalho (acima), até artistas contemporâneos, como Sandra Cinto e Luiz Hermano. Este é o percurso da exposição Século XX. Acervo MAB, que reúne 110 obras, entre esculturas, pinturas e gravuras.

Todas as obras fazem parte do acervo do Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB-Faap).

ONDE: MAB-Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198.

QUANDO: 10h/20h (sáb., dom. e fer., 13h/17h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (7). Até 24/5.

QUANTO: Grátis.