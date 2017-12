Luis Fernando Verissimo é homenageado na 3ª edição do Paulicéia Literária

Foto: Bruno Veiga/divulgação

Em sua 3ª edição, o festival Paulicéia Literária reúne nomes importantes da literatura em debates entre autores e especialistas. O homenageado deste ano é o escritor Luis Fernando Verissimo. Na abertura, na próxima quinta-feira (15), às 11h, ele falará sobre sua obra em um bate-papo com Humberto Werneck e Manuel da Costa Pinto.

A programação continua até 17/9, com mais de dez mesas de debates. No dia 16/9, por exemplo, as escritoras Veronica Stigger e Elvira Vigna participam da mesa ‘Espaços Ocupados’, às 17h. Já o debate ‘Ficção e Confissão’, no dia 17/9, às 17h, reúne a portuguesa Ana Cássia Rebelo e Marcelo Rubens Paiva, sob a mediação de Andréa Catrópa.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A participação nas mesas é gratuita, mas é necessário se inscrever pelo site do evento.

Associação dos Advogados de São Paulo. R. Álvares Penteado, 151, Centro, 3291-9200. 5ª (9) a 17/9, vários horários. Grátis. Inscrições: www.pauliceialiteraria.com.br