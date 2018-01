Foto: Divulgação

Celso Filho

Na mostra ‘Recalque Diferencial’, que inaugura nesta terça-feira, na Galeria Emma Thomas, Lucas Simões exibe obras recentes.

São duas séries de esculturas (foto) e uma instalação. Nela, uma sala montada com placas de concreto se deteriora com a interação do público.

Galeria Emma Thomas. R. Estados Unidos, 2.205, Jd. América, 3063-2149. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (19), 18h. Grátis. Até 27/6.