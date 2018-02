Lucas Santtana lança álbum em vinil; confira outros shows da semana

Sexta (30)

Apokalypsis

Liderada por Zé Brasil, a banda de rock faz o show ‘Apokalypsis 40 Anos’. Participações especiais de Gerson Conrad (ex-Secos & Molhados), Cezar de Mercês (ex-O Terço) e Pedro Baldanza (Som Nosso de Cada Dia).

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (30), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

Depois de ‘Caixa de Ódio’, show dedicado à obra de Lupicínio Rodrigues, o artista continua a revisitar o compositor gaúcho em ‘Caixa de Ódio 2’.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (30) e sáb. (31), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bárbara Eugenia e Garotas Suecas

A cantora e a banda fazem seu primeiro encontro ao vivo, com músicas de seus respectivos CDs.

Serralheria (180 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sexta (30), 22h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ed Motta

‘Manuel’ é um dos sucessos que ele relembra no show, além de músicas de seu novo álbum, ‘AOR’.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Sexta (30), 22h (abertura 20h). R$ 140/R$ 270. Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Danilo Moura e Cia. 1111

Cantor e ator que participou do espetáculo ‘Tim Maia – Vale Tudo, o Musical’, comanda a banda, que lança o clipe da música ‘Peço Só’.

Na Mata Café (250 lug). R. da Mata, 70, Itaim Bibi, 3079-0300. Sexta (30), 23h. R$ 15/R$ 55. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dexter

O rapper divulga o DVD ‘A Liberdade Não Tem Preço’, lançado no ano passado. Ele também interpreta músicas inéditas que devem integrar seu próximo álbum.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sexta (30), 21h. R$ 6/ R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Elomar e João Omar

Pai e filho fazem o show do CD ‘Ensaiando o Riachão do Gado Brabo’, que marca a fase final de Elomar como autor de canções, pois o artista pretende se dedicar apenas a composição de obras eruditas.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (30) e sáb. (31), 21h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lobotomia

O quarteto punk paulista comemora os 30 anos de carreira relembrando músicas de sua trajetória. O grupo Filhos de Inácio fica por conta do show de abertura.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (30), 21h30. R$ 6/R$ 20.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marta Ozzetti

A flautista lança seu primeiro disco, intitulado ‘Duos’. O projeto é baseado em suas pesquisas musicais de formação composta apenas por flauta e piano.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (30), 20h30. R$ 6/R$ 20.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Martinho da Vila

No show ‘Sambas e Enredos’, o sambista traça panorama de sua trajetória, dos primeiros sambas para o Carnaval aos grandes sucessos como ‘Canta Canta, Minha Gente’, ‘Mulheres’ e ‘O Pequeno Burguês’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (30) e sáb. (31), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 18/ R$ 60. (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquídeas do Brasil

Formada só por mulheres, a banda que acompanhava o cantor e compositor Itamar Assumpção nos anos 1990 apresenta o repertório da trilogia de álbuns ‘Bicho de 7 Cabeças’, que chegou às lojas em 1993. As cantoras Anelis Assumpção e Ceumar participam da apresentação.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (30), 21h30. R$ 7,50/

R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

U2 One Love

Sergio Gonçalves ( Bono, vocal, violão e gaita), Leonardo Ciotti (Adam Clayton, baixo e vocal), Fabio Meneghin (Larry Mullen, bateria e vocal) e Leandro Bortoletto (The Edge, guitarra, piano e voz) são os músicos do espetáculo em homenagem ao quarteto irlandês. A Orquestra & Coral Allegro, regida por Renato Misiuk, também integra a apresentação.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sexta (30), 22h30 (abertura 20h30). R$ 75/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (31)

Arrigo Barnabé

Banda Uó

A banda divulga o DVD ‘Turnê Motel Ao Vivo no Cine Joia’, no mesmo local onde o registrou. ‘Shake de Amor’ integra o repertório. Boss in Drama, Pedrowl e Roots Rock Revolution discotecam.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (31), 23h (abertura; show 2h). R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Carlos Careqa

‘Por Um Pouco de Veneno’ é a volta do artista ao universo de Tom Waits, que ele já havia visitado em ‘A Espera de Tom’ (2008). Ele retorna ao teatro no qual o disco foi gravado para o lançamento. As cantoras Bruna Caram e Fabiana Cozza fazem participações especiais no show.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (31), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dan Torres

Revelado no programa ‘Fama’, da Rede Globo, o cantor interpreta em show acústico hits internacionais.

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sáb. (31), 22h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elomar e João Omar

Festa do Chopp

Zeca Pagodinho e Maria Rita participam da festa de 85 anos de fundação da escola de samba Vai Vai. A bateria Pegada de Macaco, da própria escola, e a Surdo Um, da Mangueira, também se apresentam.

Pavilhão de Exposições do Anhembi (10.000 lug). Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (31), 23h. R$ 100/ R$ 170. Ingressos à venda pelo site www.clubedoingresso.com/festadochopp e no barracão da escola (R. São Vicente, 276, Bela Vista).

Fly

Em meio à gravação de um novo disco, a boyband formada por Caíque Gama, Paulo Castagnoli e Nathan Barone apresenta músicas como ‘Você se Foi’.

Ballroom. R. Augusta, 3.000, Jd. Paulista, 4328-3001. Sáb. (31), 18h (abertura 15h). R$ 50/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fresno

Prestes a lançar DVD, a banda faz o show acústico ‘O Começo de Tudo’. Teatro Bradesco (1.457 lug).

Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (31), 21h. R$ 30/ R$ 130 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Lucas Santtana

O artista lança o eletrônico ‘Sobre Noites e Dias’, seu disco mais recente, em formato de vinil.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.).R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (31), 20h. R$ 6/ R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Martinho da Vila

Skamoondongos

Sem atividades desde 2001, a banda de ska formada em 1994 apresenta músicas marcantes da carreira, entre elas ‘Pobre Plebeu’ e ‘Segunda Feira 13’. Mao (O Satânico Dr Mao e Os Espiões Secretos, e ex-Garotos Podres) e Clemente (Inocentes, Plebe Rude e Jack & Fancy) participam.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (31), 21h30. R$ 6/R$ 20.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (1º)

Blubell

A cantora divulga o quarto álbum da carreira, ‘Diva É a Mãe’, com um clima que evoca os anos 1950, em canções como ‘Bandido’. Mario Manga, do Premeditando o Breque, e Vinicius Calderoni, do grupo 5 a Seco, participam.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (1º), 18h. R$ 7,50/R$ 25.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Consuelo de Paula

Em ‘O Tempo e o Branco’, seu novo disco, a cantora e compositora se inspira no universo poético de Cecília Meirelles. ‘Sincera’ e ‘Asa Ritmada’, inspirada no poema ‘Motivo’, evidenciam a influência da poeta.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (1º), 19h. R$ 20. Cc.: Todos. Cd.: todos.

Martinho da Vila

Nereu

Fundador do Trio Mocotó, que acompanhou o então Jorge Ben em discos clássicos do artista, como ‘Força Bruta’ (1970) e ‘Negro é Lindo’ (1971), faz show de seu primeiro CD solo, ‘Samba Power’.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (1º), 18h30. Grátis.

Tatá Aeroplano e Juliano Gauche

Os parceiros destacam no show seus últimos trabalhos. Tatá interpreta músicas de ‘Na Loucura e Na Lucidez’ (2014), e Gauche as de seu álbum homônimo, de 2013.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (631 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (1º), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

2ª (2)

Guizado

O trompetista, que acompanha diversos nomes da nova geração da MPB, faz pré-lançamento de seu terceiro álbum, ‘O Voo do Dragão’. A proposta do disco é a mistura da sonoridade eletrônica com a instrumentação orgânica.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Doutor Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (2), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (3)

Demetria Taylor

Filha do guitarrista Eddie Taylor, a cantora interpreta clássicos do blues.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (3), 21h30 (abertura 21h). R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

Acompanhado apenas por seu piano, o cantor e compositor relembra sucessos dos 40 anos de carreira. ‘Brincar de Viver’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’ são alguns deles.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (3), 21h. R$ 50/ R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (4)

Festival Movimento Elefantes

O festival do coletivo de big bands traz shows do grupo Comboio (13h) e do projeto Coisa Fina (20h), ambos interpretando repertório de música instrumental brasileira.

Centro Cultural Banco do Brasil (120 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Sé, Metrô Sé, 3113-3651. 3ª (4), 13h e 20h. R$ 5/R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (5)

Dani Black

Com oito faixas, o EP ‘Dani Black Ao Vivo’ foi colocado para download grátis na página oficial do artista, que faz seu show de lançamento. ‘Miragem’ e ‘Linha Tênue’ estão no repertório.

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (5), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Enredo do Meu Samba

O projeto resgata sambas-enredo de escolas de Rio e São Paulo. Guga Stroeter & HB Big Band comandam o show. No elenco, importantes bambas. como Wilson das Neves, Monarco e Tantinho da Mangueira.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (5), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Racionais MC’s

O grupo de rap liderado por Mano Brown, que lançou no final do ano passado o álbum ‘Cores e Valores’, apresenta as músicas do novo disco, sem deixar de lado algumas dos trabalhos anteriores.

Brook’s SP (1.500 lug.). R. Carmo do Rio Verde, 83, Chác. Sto. Antônio, 5641-4510. 5ª (5), 22h30 (abertura; show 1h). R$ 60/R$ 80. Cc.: A. M e V. Cd.: R e V.

Rael

O rapper segue divulgando seu disco mais recente, ‘Ainda Bem que Eu Segui as Batidas do Meu Coração’.

Itaú Cultural (219 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (5), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Tom Zé

‘Vira Lata na Via Láctea’ é o nome do álbum mais recente do tropicalista, lançado em 2014, com participações de Milton Nascimento, Criolo, Caetano Veloso, entre outros.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (5), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Orquestra do Estado de Mato Grosso e Yamandu Costa

O álbum ‘Concerto de Fronteira’ une a orquestra regida pelo maestro Leandro Carvalho e o violonista gaúcho. Peças de Hermínio Gimenez, José Asunción Flores, Astor Piazzolla e do próprio Yamandu estão no repertório.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (5), 21h. R$ 12/

R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

A orquestra, que faz o primeiro concerto da temporada, recebe violinista japonesa Sayaka Shoji e o maestro espanhol Pedro Halffter. No programa, ‘Concerto para Violino em Ré Menor’, de Jean Sibelius, ‘La Vida Breve: Interlúdio e Dança’, de Manuel de Falla e ‘Ein Heldenleben (Uma Vida de Herói)’, poema sinfônico de Richard Strauss.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (31), 20h; dom. (1º), 17h. R$ 20/R$ 70. Cc.: D, M, R e V. Cd.: D, M, R e V.