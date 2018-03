Lucas Santtana grava o primeiro DVD da carreira

Em seu CD mais recente, ‘Sobre Noites e Dias’ (2014), Lucas Santtana expressa as implicações da relação entre homem e máquina por meio de suas letras e sonoridade. Esse mesmo conceito, baseado no eletrônico, estará presente no registro de seu primeiro DVD. É a celebração de seus 15 anos de carreira, iniciada com ‘Eletro Ben Dodô’ (2000), cujo sucesso foi a releitura de ‘Mensagem de Amor’ (Herbert Vianna).

No show, ele privilegia o repertório de seus últimos quatro álbuns, em que flertou com vários ritmos, especialmente ‘O Deus que Devasta Mas Também Cura’ (2012). Caetano Malta (guitarra, baixo e MPC) e Bruno Buarque (bateria e efeitos eletrônicos) acompanham o artista, que reserva espaço para hits como ‘Lycra Limão’, ‘Partículas de Amor’ e ‘Diary of a Bike’.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (7), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.