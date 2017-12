Loup serve pratos para compartilhar em ambiente elegante

Foto: Lila Batista

Por trás da fachada discreta, o novo Loup (dos mesmos donos do Cantaloup) se revela em ambientes elegantes marcados por extensos jardins verticais e pé direito alto. No primeiro salão, com teto retrátil, um espelho d’água e poltronas confortáveis compõem o cenário próximo ao bar, iluminado por velas à noite. A adega exuberante e um balcão de frios levam ao segundo salão.

O cardápio variado – elaborado pelo chef Juca Duarte, que prestou consultoria à casa – contempla pratos de diferentes cozinhas. A ideia, que se multiplica pela cidade, é a de compartilhar o que vai à mesa.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O chef Tadashi Shiraishi (ex-UN) assina a seleção de entradas frias e cruas, a exemplo do tartare de vieiras (R$ 32) e das ostras com pepino, gengibre e missô (R$ 26). Dos quentes, vale começar pelas cremosas croquetas de jamón (R$ 24, 4 unid.) ou pelos camarões confitados em azeite com alho e cítricos (R$ 58).

O arroz de pato à portuguesa (R$ 68), bem úmido e saboroso, também pode ser dividido em duas porções – conforme a orientação gentil dos garçons. Outra pedida é o bacalhau confit, com purê de gemas, tapenade de azeitonas e brócolis (R$ 89).

Das sobremesas, o ‘Caseirinho’ (R$ 24) traz cocada queimada cremosa, manjar de coco com ameixa e brigadeiro com morango. Para acompanhar, há vinhos, cervejas artesanais e drinques. O almoço executivo custa R$ 59.

ONDE: R. Dr. Mário Ferraz, 528, Itaim Bibi, 3078-0484.

QUANDO: 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/16h e 19h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h30).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.