Longa ‘O Filho Eterno’ aborda síndrome de Down no núcleo familiar

É difícil ser exposto à trama de ‘O Filho Eterno’, filme de Paulo Machline, e não se emocionar. Baseado na novela autobiográfica e homônima do escritor Cristóvão Tezza, o longa expõe o drama de um pai imaturo que, de repente, se vê sob a responsabilidade de criar um filho com síndrome de Down. Do ponto de vista do protagonista, a situação se apresenta insuportável.

A história se passa em Curitiba, em 1982, em meio à Copa do Mundo da Espanha. Roberto (Marcos Veras), um escritor em início de carreira, e a jovem jornalista Claudia (Débora Falabella) esperam, com ansiedade, seu primeiro filho. Fabrício (Pedro Vinícius) vem ao mundo no dia das quartas de final entre Brasil e Itália, quando nossa seleção, que tinha um timaço, decepcionou e foieliminada do mundial.

A notícia de que o primogênito, tão aguardado, apresenta características da doença atira Roberto em um turbilhão de desespero e dúvida, uma sensação de derrota dupla. Para elucidar o drama do personagem, ele, que teme por seu futuro ao lado de uma criança especial, chega a desejar a morte do bebê.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com ambiente lúgubre e trilha sonora contundente, a narrativa imerge o espectador nos pensamentos dissonantes do personagem, em sua busca por aceitar as condições do filho. A atuação de Marcos Veras, acostumado a papéis cômicos, é surpreendente. Mais ainda por esse ser seu primeiro protagonista emotivo. Prepare os lenços. André Carmona

Confira as salas e os horários de ‘O Filho Eterno’