Longa do italiano Ermanno Olmi está entre estreias de cinema da semana

Ermanno Olmi deveria ter vindo a São Paulo no ano passado, para receber o Prêmio Humanidade, na 39ª Mostra. A precariedade de seu estado de saúde o impediu de fazer a viagem. Aos 85 anos, Olmi pode estar debilitado, mas está lúcido e mais criativo do que nunca. Assina um filme extraordinário:

Os Campos Voltarão, que chega para ser uma das grandes estreias do ano.

O diretor se volta à carnificina da Primeira Guerra Mundial. Seu filme se passa numa única noite, no front ítalo-austríaco. A guerra sem heroísmo. Soldados, traídos por seus superiores, tentam sobreviver arranjando uma nova posição.

Em 1959, Olmi, aos 28 anos, estreou com ‘O Tempo Parou’. Desde então, tem filmado o tempo. Seu cinema é lento, não parado. Reflexão, ao invés de ação. ‘Os Campos Voltarão’ é magnífico. Luiz Carlos Merten

Premiado em Locarno, Um Belo Verão se passa na França dos anos 1970. Criada pelos pais no interior do país, Delphine (Izia Higelin) decide se mudar para Paris por conta própria. Na capital, ela passa a frequentar um grupo feminista liderado por Carole (Cecile De France), uma mulher casada por quem acaba se apaixonando.

O novo filme do britânico Stephen Frears se baseia na mesma história real de ‘Marguerite’ (2015), também em cartaz (pág. 30). Em Florence: Quem É Essa Mulher?, Meryl Streep interpreta uma

herdeira da Nova York dos anos 1940. Embora tenha uma péssima voz e seja desafinada, ela persegue a carreira de cantora de ópera.

ESTREIAS

A Era do Gelo: Big Bang

(Ice Age: Collision Course, EUA/2016, 95 min.) – Animação. Dir. Mike Thurmeier e Galen T. Chu. Na quinta parte da franquia, o esquilo Scrat desencadeia uma chuva de meteoros, e um deles vem em direção à Terra. O mamute Manny e sua turma de animais tentam impedir a colisão.

Florence: Quem É Essa Mulher?

(Florence Foster Jenkins, Reino Unido-França/2016, 110 min.) – Comédia. Dir. Stephen Frears. Com Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg. Florence, uma herdeira rica, tenta a carreira de cantora lírica, embora não tenha voz para tanto. Baseado numa história verídica.

Janis: Little Girl Blue

(Janis: Little Girl Blue, EUA/2015, 107 min.) – Documentário. Dir. Amy Berg. O documentário aborda a vida da cantora americana de rock Janis Joplin.

Julieta (leia resenha aqui)

(Julieta, Espanha/2016, 100 min.) – Drama. Dir. Pedro Almodóvar. Com Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao. Prestes a se mu-dar da Espanha para Portugal, Julieta encontra uma amiga de infância da filha. Ela desfaz seus planos e permanece no país, onde revisita seu passado. Até 20/7, o Caixa Belas Artes exibe outros filmes de Almodóvar (programação: bit.ly/modovs).

Menino 23: Infâncias Perdidas no Brasil

(Brasil/2016, 80 min.) – Documentário. Dir. Belisario Franca. O longa acompanha a pesquisa do professor de Sidney Aguilar, que descobriu que vários meninos negros foram encarcerados e escravizados num orfanato no Rio, em 1930. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.