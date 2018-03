Confira os destaques da programação e dicas para aproveitar bem o Lollapalooza 2018

+ Já consolidado como um dos principais festivais de música do País, o Lollapalooza volta a ter três dias – a única vez em que isso ocorreu foi na edição de 2013. A prova do sucesso do evento, marcado para este fim de semana, se refletiu na venda de ingressos. As entradas para sábado (24) e domingo (25) estão esgotadas, e há poucas para hoje (23). Diariamente, cerca de 100 mil pessoas devem ir ao Autódromo de Interlagos, sede do festival há quatro anos, para acompanhar apresentações de mais de 70 artistas, divididos em quatro palcos. Food trucks e oito postos médicos estarão espalhados pelo local.

O Divirta-se dá todas as dicas para você curtir o festival com tranquilidade e também indica bons shows para ver. Prepare-se para fazer escolhas difíceis: alguns deles são no mesmo dia e horário.

ONDE: Autódromo de Interlagos. Av. Sen. Teotônio Vilela, 261. QUANDO: Hoje (23), sáb. (24) e dom. (25), 11h (abertura dos portões). QUANTO: R$ 800 (2ª lote apenas para hoje, 23/3, à venda somente na bilheteria do Autódromo, ao lado do portão 7).

O QUE PODE LEVAR:

+ Chapéu ou boné

+ Óculos escuros

+ Canga

+ Capa de chuva

+ Protetor solar e labial

+ Câmera portátil

+ Mochila ou bolsa

+ Frutas cortadas

+ Alimentos industrializados fechados

+ Pulseira Lolla Cashless by Next, que substitui o ingresso físico e a utilização de qualquer tipo de dinheiro (neste caso, você não só pode como deve levá-la).

O QUE NÃO PODE LEVAR:

+ Garrafas, latas e bebidas

+ Utensílios de armazenagem

+ Embalagens rígidas com tampa

+ Objetos pontiagudos e cortantes

+ Fogos de artifício

+ Capacetes e guarda-chuvas

+ Cadeiras e bancos

+ Objetos de vidro

+ Bastão para tirar fotos e selfies

+ Câmeras ou filmadoras profissionais

+ Cartazes com papelão grosso e/ou fixados em madeira ou canudos rígidos

+ Animais (exceto cão-guia, claro)

Sexta (23)

+ Quem chegar cedo e com olhos e ouvidos atentos à música brasileira vai ter de escolher entre os shows de Mallu Magalhães (Palco AXE) e Rincon Sapiência (Palco Budweiser), ambos em excelente momento da carreira. Eles se apresentam hoje (23) no mesmo horário, 14h30. Vale conferir também o show do LCD Soundsystem (Palco Onix, 19h35), que, no ano passado, lançou o álbum ‘American Dream’. Se preferir um som mais pop, duas opções são o duo Oh Wonder (Palco AXE, 16h20) e a sueca Zara Larsson (Palco AXE, 18h30). No fim do dia, mais um dilema que fará o frequentador pensar bastante: tanto o canadense Mac DeMarco (Palco AXE) quanto a banda Red Hot Chili Peppers (foto; Palco Budweiser) estarão em seus palcos a partir das 21h10.

Sábado (24)

+ No embalo do lançamento do single ‘Lava’, Liniker e Os Caramelows se apresentam no Palco Onix às 13h15 do sábado (24). No Palco AXE, três bons shows em sequência: a australiana Tash Sultana (14h10), a banda O Terno (16h10) e Mano Brown (18h20). Já David Byrne, célebre por seu trabalho com o Talking Heads, chega por aqui pouco depois do lançamento do álbum ‘American Utopia’. Seu show está programado para as 17h15, no Palco Onix. O Palco Budweiser fecha a noite com a banda The National (18h20), apresentando seu vigoroso pós-punk, e com Pearl Jam (foto; 21h). A banda de Eddie Vedder acaba de lançar ‘Can’t Deny Me’, primeira canção inédita em cinco anos.

Domingo (25)

+ O Palco Budweiser recebe, a partir das 16h10, show da banda The Neighbourhood. Depois, às 18h20, está prevista a apresentação de Liam Gallagher, que ficou doente e cancelou um show em São Paulo no dia 21/3. A apresentação seguinte fica por conta da banda The Killers, às 21h. A cantora Lana Del Rey é a atração principal do Palco Onix, com show marcado para 19h25. A programação do palco será aberta às 11h45 pela banda Francisco, El Hombre. Já a norueguesa Aurora faz show no Palco AXE a partir das 18h20. Ela substitui o rapper Tyler, the Creator, cujo show foi cancelado por “motivos pessoais”. O rapper Wiz Khalifa vem depois, às 21h.

COMO CHEGAR E SAIR

Trem. Pegue a linha 9 – Esmeralda da CPTM e desça na estação Autódromo. O serviço vai até 1h no sábado e até 0h na sexta e no domingo.

Ônibus. Uma linha especial, com ponto no portão 9, vai para o Terminal Santo Amaro. Ela funciona a partir das 21h (no domingo, a partir das 20h).

Uber e táxi. A Uber tem um ponto de encontro na Pça. Enzo Ferrari, perto do portão 7. Táxis embarcam e desembarcam nos portões D, M, 7 e 8.

Carona. A Pça. Enzo Ferrari é o ponto de (des)embarque. Os portões 7 – só para portadores de necessidades especiais – e 8 ficam perto dali.

Estacionamento. Acesso pelo portão G (Av. Jacinto Júlio). Ônibus e vans podem pagar pelo serviço na hora, mediante disponibilidade (R$ 120).

Lolla Transfer. Com venda finalizada, as vans e ônibus saem dos hotéis Transamérica Higienópolis e Hilton Morumbi a partir das 11h.