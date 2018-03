Com grandes shows, Lollapalooza chega à 6ª edição

O evento deste ano aposta na mistura ideal entre grandes nomes – suficientes para atrair a atenção de um público que pensa na experiência de um megafestival – e aqueles que formatam o som dos anos 2010, sejam eles estrangeiros ou brasileiros. O Divirta-se destaca as melhores atrações do Lollapalooza, seus palcos e horários, e dá dicas de transporte. Antes de sair de casa, confira abaixo o mapa do Autódromo de Interlagos. Chegando lá, aproveite o som. (colaborou André Carmona)

Trem

A estação Autódromo da CPTM, na Linha 9 – Esmeralda, terá profissionais uniformizados para auxiliar o acesso ao festival. O funcionamento de trens e metrôs será até 1h, no sábado, e até 0h, no domingo. Recomenda-se comprar os bilhetes com antecedência.

Conexões

A Linha 9-Esmeralda se conecta ao metrô Pinheiros, na Linha 4-Amarela, e ao metrô Santo Amaro, na Linha 5-Lilás. Quem quiser sair do metrô Barra Funda, da Linha 3-Vermelha, pode pegar o trem da Linha 8-Diamante e fazer a transferência pela estação Presidente Altino.

Ônibus

Para sair do festival, uma linha especial de ônibus com destino ao Terminal Santo Amaro estará localizada na Av. Jacinto Júlio, próximo ao portão 9. É possível checar outras linhas pelo site www.

sptrans.com.br

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Táxi

É possível desembarcar perto dos portões D, M, 7 e 8. À noite, pontos especiais serão montados para facilitar a saída. O ponto de encontro de aplicativos de transporte será a Praça Enzo Ferrari, próxima dos portões 7 e 8.

Carro

O serviço de vendas que permite deixar o carro no estacionamento do Autódromo está aberto no site www.ticketsforfun.com.br até hoje (24), às 17h. O valor é R$ 100 e está sujeito a disponibilidade.

Permitido

Mochila, capa de chuva, boné e protetor solar estão entre os itens permitidos. Para comer, a recomendação é levar frutas cortadas e industrializados fechados, além de copos de água fechado.

Proibido

Tome cuidado: a entrada com garrafas, cadeiras, pau de selfie, cartazes com papelão grosso, guarda-chuva e utensílios de armazenagem é proibida pela organização do festival.

Dinheiro não

O acesso ao festival é feito por meio da pulseira Axe Lolla Cashless, que funciona como ingresso. O acessório pode ter créditos carregados por meio do site do festival para compra de produtos no evento.

Lolla Parties

Tove Lo, atração do Palco Axe no sábado, às 20h15, abre os shows paralelos. Audio (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (24), 23h30. R$ 180/R$ 280.

Depois da apresentação de sábado, os ingleses do The 1975 repetem a dose na 2ª (27). Audio (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 2ª (27), 23h. R$ 180/R$ 280

A dinamarquesa MØ (foto), que se apresenta domingo no Palco Axe, às 17h30, divide a noite com o Glass Animals. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, 3231-3705. 2ª (27), 21h. R$ 220.