Sobe o som: confira dicas de serviço e transporte do Lollapalooza

Nesta edição do Lollapalooza, não há nenhum artista exatamente popular, como foi Pharrell Williams em 2015. Mas o festival segue com o propósito de trazer nomes que fazem a diferença no cenário mundial, sem deixar de reconhecer talentos nacionais. Confira aqui as melhores atrações, com seus palcos e horários – entre destaques internacionais, brasileiros e aqueles que vêm pela primeira vez ao País. Há ainda mapa detalhado do Autódromo de Interlagos e dicas de transporte. Renato Vieira (com colaboração de André Cáceres)

MAPA

ONDE: Autódromo de Interlagos. Av. Sen. Teotônio Vilela, 261. QUANDO: Sáb. (12) e dom. (13), 11h (abertura). QUANTO: R$ 450 (um dia)/R$ 800 (dois dias). Lolla Lounge (não inclui ingresso): R$ 450 (um dia)/R$ 900 (dois dias).

Trem

Continua sendo a melhor opção para ir ao festival. A estação Autódromo da CPTM, na Linha 9-Esmeralda, fica a 800 metros. Trens e metrô funcionam no sábado até 1h e, no domingo, até a meia-noite.

Conexão livre

Para se chegar à Linha 9-Esmeralda da CPTM, dá para fazer baldeação no metrô Pinheiros (Linha Amarela) ou Santo Amaro (Linha Lilás). Quem sair da estação Barra Funda (Linha Vermelha) pode pegar o trem da Linha 8-Diamante da CPTM e fazer a transferência pela estação Presidente Altino.

Ônibus

Para deixar o Autódromo, uma linha especial da SPTrans terá como destino o Terminal Santo Amaro – sábado, das 21h às 2h; domingo, das 20h à 1h. Há pontos de embarque na Av. Sen. Teotônio Vilela (portão D, M, 7 ou 8) e Av. Jacinto Júlio (portão 9).

Táxi

É outra opção para voltar pra casa. A partir das 20h, nos dois dias de festival, haverá áreas de embarque montadas pela CET. Elas estão localizadas na Av. Sen. Teotônio Vilela, entre os portões 7 e 8 do Autódromo, e Av. Jacinto Júlio, junto ao portão 9.

Carro

Quer ir e voltar dirigindo? A escolha é sua. Por R$ 80, é possível guardar seu carro em um estacionamento na área interna do Autódromo, que pode ser acessado pelo portão G. O serviço está sujeito a lotação – são 1.000 vagas disponíveis – e a venda é feita somente pela internet, por meio do site oficial da Tickets For Fun (www.ticketsforfun.com.br).

Lolla Transfer

Dá pra deixar o carro no Hotel Sheraton WTC (Av. das Nações Unidas, 12.559 ) e usar o transfer. O preço do estacionamento por 12 horas varia entre R$ 68 e R$ 78. De lá, sai o Lolla Transfer (R$ 70, por dia), que retorna ao hotel no fim do festival. A venda é feita pela internet, por meio do www.ticketsforfun.com.br.

Carona

Se alguém ficou de buscar você depois dos shows, a dica da organização é utilizar a Praça Enzo Ferrari como ponto de encontro. Há também uma área indicada na Av. Jacinto Júlio, no sentido bairro-centro. Não deixe seu motorista errar: é proibido estacionar na via.

DESTAQUES

Eminem

Quase três anos se passaram após o lançamento do CD ‘The Marshall Mathers LP 2’ (2013). O trabalho é a base do show do rapper, cujo primeiro álbum, ‘Infinite’, completa 20 anos.

Palco Skol. Sáb. (12), 21h30.

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Sobrevivente do britpop, o ex-Oasis mostra a que veio com sua banda High Flying Birds. O trabalho em parceria já conta com dois álbuns. O mais recente, ‘Chasing Yesterday’, saiu no ano passado.

Palco Skol. Dom. (13), 17h50.

Alabama Shakes

O rock sulista da banda liderada pela vocalista Brittany Howard retorna após excelente performance na edição 2013 do festival.

Palco Onix. Dom. (13), 16h45.

Tame Impala

Rock psicodélico é com eles. Mas os australianos voltam diferentes à cidade. Em ‘Currents’ (2015), terceiro álbum da carreira, o grupo explora o pop e o R&B.

Palco Skol. Sáb. (12), 18h35.

Bad Religion

Desde 1979 na ativa, os veteranos da veia combativa do punk californiano continuam em forma. É o que eles provaram no álbum mais recente da banda, ‘True North’ (2013).

Palco Skol. Sáb. (12), 16h10.

Foto: Reuters

Florence + The Machine

O ótimo ‘How Big, How Blue, How Beautiful’ (2015) é o CD mais recente da banda de Florence Welch. A apresentação deve incluir pérolas pop do calibre de ‘Ship to Wreck’.

Palco Skol. Dom. (13), 20h30.

BRASILEIROS

Foto: Rafael Cruz/Div.

Matanza

Comemorando duas décadas de carreira, o grupo carioca se firma como principal expoente da vertente pesada do rock nacional. Eles destacam a faceta crítica do repertório de ‘Pior Cenário Possível’ (2015).

Palco Skol. Sáb. (12), 14h.

Supercombo

Com som indie e letras melancólicas, como em ‘Amianto’, a banda está na estrada desde 2007. Mas o quinteto foi projetado para o cenário nacional pelo reality show ‘Superstar’, da TV Globo.

Palco Axe. Sáb. (12), 12h45.

Maglore

Antes de gravar ‘III’ (2015), o grupo passou por mudanças na formação e se tornou um power trio com Teago Oliveira (voz e guitarra) à frente. ‘Se Você Fosse Minha’ tem vocação pra ser hit.

Palco Onix. Dom. (13), 12h55.

Foto: José de Holanda/Div.

Emicida

O rapper sabe fazer um show enérgico, com uma mobilização inevitável do público. É o que deve acontecer no festival, quando ele apresenta músicas de seus dois álbuns.

Palco Trident. Dom. (13), 19h35.

Foto: Mauro Pimentel/Div.

Planet Hemp

Confirmado às vésperas do festival, após o cancelamento da exibição de Snoop Dogg, o grupo atravessa um hiato de mais de 15 anos sem novos trabalhos de estúdio, com alguns shows esporádicos. A trupe de Marcelo D2 e BNegão mostra o que faz de melhor: a mistura de estilos. Hardcore, rap e samba de raiz são reprocessados em uma fusão inteligente.

Palco Axe. Dom. (13), 20h45.

Dingo Bells

Embalados pelo lançamento do CD ‘Maravilhas da Vida Moderna’ (2015), os gaúchos já conquistaram um bom público no sul do país. O trio gaúcho aposta numa sonoridade groove e pop para ganhar destaque nacional.

Palco Skol. Dom. (13), 12h.

Dônica

A banda tem nítida influência do rock progressivo e do Clube da Esquina. Em 2015, o grupo de Tom Veloso, filho de Caetano, lançou o álbum ‘Continuidade dos Parques’. A música ‘Bicho Burro’ gerou um clipe dirigido pelo ator Vincent Cassel.

Palco Onix. Sáb. (12), 12h55.

Marrero

A banda paulistana foge do rock comercial com um som pesado e distorcido. No ano passado, o trio lançou seu álbum de estreia, que teve direção artística de Carlos Eduardo Miranda.

Palco Skol. Dom. (13), 13h45.

PRIMEIRA VEZ NO BRASIL

Marina and the Diamonds

No ano passado, ela perdeu o voo para o Brasil e desfalcou o festival. Se não houver nenhum imprevisto, desta vez, ela destaca as músicas de ‘Froot’ (2015), seu terceiro álbum. E dá pra esperar o hit ‘Primadonna’.

Palco Axe. Sáb (12), 21h45.

Cold War Kids

O quarteto da Califórnia continua colhendo os frutos do sucesso de ‘First’, faixa escolhida para badalar o álbum ‘Hold me Home’ (2014), o quinto da carreira. Mas os fãs que esperam há muito tempo por este show estão empolgados com a possibilidade de ouvir ‘Something Is Not Right with Me’ ao vivo.

Palco Axe. Sáb (12), 17h15.

Mumford & Sons

Quem acompanha a banda pode ter estranhado quando a música ‘Believe’, single do álbum ‘Wilder Mind’, foi lançada em maio do ano passado. O quarteto deixou de lado a estética folk para entrar no rock contemporâneo. Ao vivo, é a hora de ver como eles harmoniza seu antes e seu depois.

Palco Onix. Sáb. (12), 19h55.

Jack Ü

Os DJs Diplo e Skrillex já são velhos conhecidos do Lollapalooza. Mas esta é a primeira vez que apresentam o projeto conjunto no festival. O primeiro álbum da parceria apareceu no ano passado, e a faixa ‘Where Are Ü Now’, com a participação de Justin Bieber, foi um dos grandes sucessos de 2015.

Palco Onix. Dom. (13), 19h10.

Lolla Parties

Antes do início do festival, Marina and The Diamonds faz performance que serve de aquecimento para seu show no Lollapalooza.

Audio SP. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (11), 23h30. R$ 200.

Se perder Alabama Shakes e Cold War Kids, dois dos grandes nomes do evento, não tem problema. As bandas lhe darão mais uma chance.

Audio SP. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 2ª (14), 22h. R$ 220.

Eagles of Death Metal e Vintage Trouble são as bandas que encerram a programação de Lolla Parties este ano.

Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 3ª (15), 21h30. R$ 200.