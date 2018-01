Lollapalooza e brasiljazzfest ocorrem neste final de semana em São Paulo

Não é todo fim de semana que a cidade recebe dois grandes festivais de música. Com nomes como Pharrell Williams, o Lollapalooza chega à sua quarta edição em São Paulo. Já o brasiljazzfest, veterano, comemora 30 anos, com presentação especial de Wynton Marsalis (à dir.). Para aproveitar a festa, o Divirta-se selecionou o melhor da programação e traz dicas de transporte para os shows.

Pharrell Williams se apresenta no Lollapalooza

LOLLAPALOOZA

ONDE: Autódromo de Interlagos. Av. Senador Teotônio Vilela, 261. QUANDO: Sáb. (28) e dom. (29), 11h ( abertura dos portões). QUANTO: R$ 340 (um dia)/R$ 660 (Lolla Pass, dois dias).

Wynton Marsalis se apresenta no brasiljazzfest

BRASILJAZZFEST

ONDE: Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. QUANDO: Hoje (27) e sáb. (28), 21h; dom. (29), 11h. QUANTO: Grátis (dom.)/R$ 20 (cada dia).

Aos seus lugares

Este é o mapa oficial do Lollapalooza. Clique na imagem para ver a posição dos palcos e a localização dos portões.

Vamos nessa

Pouca coisa mudou para chegar e sair do Autódromo de Interlagos – é a segunda edição do Lollapalooza por lá. Confira as dicas para se locomover sem problema

Trem

A estação Autódromo da Linha-9 Esmeralda da CPTM é a mais próxima do evento, a 800 metros do portão K-9. Na saída, haverá orientadores e sinalização indicativa. No sábado, trens e metrô funcionam até 1h; no domingo, até 0h.

Conexão livre

Para chegar à Linha-9 Esmeralda, você pode fazer transferência nas estações de metrô Pinheiros (Linha Amarela) e Santo Amaro (Linha Lilás). Se pegar a Linha-8 Diamante do trem, é possível fazer baldeação pela estação Presidente Altino.

Ônibus

Uma linha especial da SPTrans sairá dos portões 8 (Av. Sen. Teotônio Vilela) e K-9 (Av. Jacinto Júlio) em direção ao Terminal Santo Amaro, com várias opções de ônibus. No sábado, a linha estará funcionando entre 21h e 2h. No domingo, entre 20h e 1h.

Carro

As 1.000 vagas de estacionamento na área interna do Autódromo com acesso pelo portão G estão esgotadas, segundo a organização do evento. E não dê bobeira. A CET fiscalizará o entorno do local para coibir estacionamento em local proibido Mas existe uma outra opção para quem quiser ir de carro.

Lolla Transfer

Dá para deixar o carro no Hotel Sheraton e pagar entre R$ 63 e R$ 75 a diária. De lá, sai o Lolla Transfer, serviço de vans e ônibus (R$ 50, cada dia) que retorna ao local no fim do festival. A venda é feita pela internet por meio do site www.ticketsforfun.com.br.

Táxi

Acha que essa é a melhor opção para voltar para casa? A partir de 20h, nos dois dias, haverá três pontos de táxi junto aos portões 8, K-9 e T-L ( Av. Interlagos) do Autódromo.

Carona

Alguém marcou de te buscar depois do fim do festival? Então, quem estiver com o carro vai ter que esperar distante do Autódromo. As ruas e avenidas do entorno estarão totalmente interditadas durante os dois dias.

Os reis do Lolla

Eles são os grandes nomes desta edição do festival. Da lenda do rock ao grande fenômeno atual da música pop, cabe de tudo no Lollapalooza

The Smashing Pumpkins

Sem se apresentar no Brasil desde 2010, Billy Corgan e sua banda lançaram no ano passado o disco ‘Monuments to An Elegy’. Mas são os sucessos dos anos 1990, quando o grupo era um dos principais nomes do rock americano, que continuam a garantir sua relevância. ‘Disarm’ e ‘Bullet with Butterfly Wings’devem ser lembradas.

Palco Axe. Dom. (29), 20h30.

Robert Plant

O vocalista do Led Zeppelin desembarca no Brasil acompanhado pela banda The Sensational Space Shifters, com quem gravou um CD no ano passado. Tudo indica que ele será generoso com quem gosta de suas parcerias com Jimmy Page. Músicas do clássico ‘Led Zeppelin IV’ (1971) apareceram em suas apresentações do Lollapalooza no Chile e na Argentina.

Palco Skol. Sáb. (28), 18h20.

Jack White

Desde 2012 em uma bem-sucedida carreira solo, o ex-The White Stripes destaca as músicas de seu álbum mais recente, ‘Lazaretto’ (2014), do single ‘High Ball Stepper’. Claro que o show terá músicas do duo que formava com Meg White. E não duvide de uma participação de Robert Plant em seu show. Foi o que aconteceu no Lollapalooza argentino, no último sábado, quando tocaram ‘The Lemon Song’, do Led Zepellin.

Palco Skol. Sáb. (28), 21h15.

Pharrell Williams

Requisitado por grandes artistas da música mundial, o produtor Pharrell Williams é um nome duvidoso para o posto de headliner. Seu repertório é famoso mais pelas colaborações – feitas com nomes como Daft Punk, Miley Cyrus e Maroon 5 – que por seu trabalho solo. O show deve contar com as músicas do álbum ‘Girl’, lançado em 2014. E a inevitável ‘Happy’, do filme ‘Meu Malvado Favorito 2’, faz parte do setlist.

Palco Skol. Dom. (29), 20h15.

Primeira vez.

Eles estão fazendo sucesso, mas ainda não tinham se apresentado no Brasil. Pelo menos, até agora… Nesta edição do festival, eles merecem a sua atenção

Young The Giant

Há 11 anos na ativa, os californianos do Young The Giant conquistaram o público quando sua ‘Caugh Syrup’ estourou nas rádios americanas. Além deste hit, o show deve contar com músicas do mais recente álbum, ‘Mind Over Matter’.

Palco Axe. Dom. (29), 19h.

Bastille

Liderada por Dan Smith, a banda já mostrou o poder de sua sonoridade em ‘Bad Blood’ , álbum de estreia lançado em 2013. ‘Overjoyed’ e ‘Pompeii’ são bons exemplos do potencial do grupo.

Palco Axe. Sáb. (28), 21h45

Alt-J

Com ‘An Awesome Wave’ (2012) e ‘This Is All Yours’ (2014), os ingleses conquistaram o cenário indie. ‘Hunger of the Pine’, com sample de Miley Cyrus, é destaque do segundo CD.

Palco Skol. Sáb. (28), 15h55.

Marina and the Diamonds

Munida de seu excelente e recém-lançado ‘Froot’, Marina and The Diamonds é uma das principais atrações do festival. Seu estilo transita entre o pop e o indie, mas com composições mais maduras, que passam longe da exaltação do corpo, e se prendem a assuntos factíveis, tratados com certo humor.

Palco Axe. Sáb. (28), 20h15.

É coisa nossa.

Nem só de grandes nomes internacionais é feito um festival. No Lollapalooza, uma seleção de bons artistas brasileiros também está presente

Banda do Mar

O grupo formado por Marcelo Camelo, Mallu Magalhães e Fred Ferreira leva as músicas de seu primeiro disco, lançado no ano passado, ao festival. Mas pode-se esperar por alguma música de Camelo gravada pelos Los Hermanos e da carreira solo de Mallu.

Palco Skol. Sáb. (28), 13h45.

O Terno

Em seu segundo álbum, que leva apenas o nome do trio, eles reforçam suas conexões com a psicodelia e o indie rock em músicas como ‘Bote ao Contrário’ e ‘Eu Vou Ter Saudades’. Com o novo baterista, Gabriel Basile, o grupo também mostra parte do repertório do disco de estreia, ‘66’ (2012).

Palco Axe. Dom. (29), 14h30.

Baleia

A banda carioca abre o palco principal do festival. Com ‘Quebra Azul’ (2013), o grupo conseguiu espaço na cena indie nacional. Neste ano, eles registraram um EP ao vivo, no qual unem música de Dorival Caymmi (‘Noite de Temporal’) a Radiohead (‘Little By Little’).

Palco Skol. Sáb. (28), 12h05.

Pitty

Ela retomou a pegada roqueira em ‘Setevidas’ (2014), após se aproximar do folk no projeto Agridoce. Tudo indica que esse deve ser um show com atitude e discurso: recentemente, Pitty se posicionou contra os protestos do dia 15/3, nas redes sociais.

Palco Axe. Dom. (29), 17h30.

Nossas apostas.

Com um repertório de novidades – ou simplesmente pela qualidade do trabalho – o Divirta-se indica artistas que não devem faltar na sua lista de shows

Three Days Grace

Foi com ‘I Hate Everything About You’ que a banda chamou atenção, em 2003. É a primeira vez que o grupo vem ao Brasil com Matt Walst no posto de vocalista, antes ocupado por Adam Gontier. Eles devem antecipar músicas de ‘Human’, CD que tem lançamento prometido para a próxima semana.

Palco Axe. Dom. (29), 16h.

Interpol

Em ‘El Pintor’ (2014), primeiro álbum sem o baixista Carlos Dengler, o grupo manteve a pulsação de seu rock em músicas como ‘All The Rage Back Home’. Mas a banda de Paul Banks não deve deixar de lado músicas do consagrado ‘Turn On The Bright Lights’ (2002).

Palco Skol. Dom. (29),15h25.

Foster The People

Repeteco do line-up de 2012, os rapazes apresentam o repertório de ‘Supermodel’, álbum de 2014 que chegou a ocupar o topo da lista de downloads do iTunes no Brasil. Hits como ‘Coming of Age’ e ‘Pseudologia Fantastica’ estão no setlist do show.

Palco Skol. Dom. (29), 17h35.

Major Lazer

Encabeçado pelo DJ e produtor Diplo, o coletivo Major Lazer une elementos da dance music e electro ao reggae. O repertório do grupo conta com colaborações vocais importantes, como Bruno Mars, La Roux e No Doubt. Prestes a lançar um novo álbum, a expectativa é de que alguma música inédita seja apresentada no show.

Palco Perry. Sáb. (28), 21h30.

Calvin Harris

Em sua segunda participação no Lollapalooza Brasil, o DJ e produtor Calvin Harris fará o público dançar com ‘Pray to God’, ‘Outside’ e ‘Together’, alguns dos principais hits de seu mais recente disco, ‘Motion’, lançado em 2014.

Palco Onix. Dom. (29), 18h55.

A hora do jazz.

Evento que completa 30 anos em 2015, o festival brasiljazzfest tem Wynton Marsalis, acompanhado por sua big band, como atração principal

Como chegar ao Ibirapuera

Ônibus

Diversas linhas de ônibus passam pelos arredores do parque, saindo de todas as regiões da cidade.O melhor é conferir a lista de todas elas por meio do site da SPTrans (www.sptrans.com.br) para montar seu trajeto.

Carro

É possível guardar o carro no parque com o cartão Zona Azul. Lá, o cartão de 1 hora vale o dobro – e 2 cartões de 1 hora dão direito a 4 horas de estacionamento. Estourado o tempo, o carro tem que sair da vaga.

Táxi

Não tem nenhum segredo. É só pegar o táxi e entrar no parque. Ou sair dele.

Metrô

Das estações Ana Rosa, Vila Mariana, Santa Cruz (Linha 1-Azul) e Paraíso(Linha 1 – Azul e Linha 2-Verde), saem linhas de ônibus em direção ao Parque Ibirapuera.

Wynton Marsalis

Grande representante internacional do jazz, o trompetista estará à frente dos 15 integrantes da Jazz at Lincoln Center Orchestra. Ele será a maior atração do festival, que fez história no passado com o nome de Free Jazz Festival e seguiu durante os anos com outros patrocinadores. Marsalis faz um concerto de linguagem sofisticada, mas acessível. Investe na qualidade dos naipes e evita solos egocêntricos de seus músicos. “Sempre acreditei que deveríamos investir na educação das audiências, na formação de plateias para o jazz”, disse ao Divirta-se. Além do show na plateia externa do Auditório Ibirapuera, o jazzista também se apresenta na Sala São Paulo.

Julio Maria

Auditório Ibirapuera. Plateia Externa. Dom. (29), 11h. Grátis.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (28), 22h; dom. (29), 20h. R$ 10/ R$ 250 (esgotado).

De todo jeito

Apesar do atual formato compacto, o brasiljazzfest consegue contemplar várias ramificações do jazz, indo do tradicional às conexões com outros estilos

Tord Gustavsen Trio

O pianista e compositor da Noruega, que já havia se apresentado no festival em sua edição paulistana de 2011, é um dos principais artistas do jazz contemporâneo. Com Sigurd Hole (baixo) e Jarle Vespestad (bateria), Gustavsen grava pelo selo ECM, e seus registros são comandadas pelo lendário produtor Manfred Eicher.

Hoje (27), 21h (abertura).

André Mehmari

Acompanhado por Neymar Dias (contrabaixo) e Sérgio Reze (bateria), o pianista apresenta suas próprias composições e temas de ‘Ouro Sobre Azul’, álbum em que homenageou Ernesto Nazareth.

Hoje (27), 21h (abertura).

The Cookers

Os sete integrantes do grupo, entre eles o saxofonista Billy Harper, são lendas do jazz. Já gravaram quatro álbuns e a banda vem pela primeira vez ao Brasil, com um tributo ao trompetista Lee Morgan.

Sáb. (28), 21h (abertura).

Miguel Zenón Quartet

O saxofonista porto-riquenho já registrou oito álbuns. Em seu trabalho, ele mistura jazz e ritmos caribenhos. Luis Perdomo (piano), Hans Glawischnig (baixo) e Henry Cole (bateria) o acompanham.

Sáb. (28), 21h (abertura).