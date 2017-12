Liniker se apresenta na festa Pardieiro

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música da semana

Atração principal da festa Pardieiro, Liniker foi batizado assim em homenagem ao jogador de futebol Gary Lineker. Mas não é nos gramados que ele chama atenção. O cantor vem se destacando por sua mistura de soul music, R&B e pop. Sem receio de se afirmar (Liniker é homossexual assumido), ele também adota visual feminino, usando turbante e batom.

Acompanhado pela banda Os Caramelows, o artista apresenta as músicas do EP ‘Cru’ (2015), gravado ao vivo. ‘Zero’, ‘Louise do Brésil’ e ‘Caeu’ ganharam clipes postados em redes sociais, que já superam três milhões de visualizações. Nesta apresentação, ele recebe a cantora Paula Lima. Leandro Pardí, Dani Nega e Lia Macedo discotecam, tocando uma seleção de música brasileira.

ONDE: Cine Joia (992 lug.).Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705.

QUANDO: Hoje (25), 23h (abertura). QUANTO: R$ 40/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.