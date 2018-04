Lima Restobar abre primeira casa na capital

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Prestes a completar quatro anos no Rio de Janeiro, o Lima Restobar ganha a primeira casa na capital paulista – já há outra unidade em Campinas. Sob o comando do chef Marco Espinoza, o novo (e pequeno) reduto da cozinha peruana vai além do popular ceviche e serve pratos autênticos, com algumas releituras e um toque de modernidade.

Para começar, prove uma das quatro versões de ceviche, como o ‘Clássico’ (R$ 35), com peixe branco, ótimo leite de tigre, cebola roxa, milho e batata-doce. A degustação de três ceviches sai por R$ 59.

Os pratos são generosos, por isso, vale dividir entradas e ceviches para provar outras especialidades, como o ‘Lomo Saltado’ (R$ 56), que traz filé mignon salteado com cebola roxa, tomate, molho de soja, batata frita e arroz. Já o ‘Tacu Tacu de Mar’ (R$ 59) é montado com posta de peixe branco, camarões, polvo e lula com molho de pimentas e curry, sobre ‘tacu tacu’, uma mistura à base de arroz, feijão e temperos, que se mantém úmida por dentro.

‘Tacu Tacu de Mar ‘ (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Ainda na ala dos principais, está o ‘Ají de Gallina’ (R$ 46), de frango desfiado com molho de pimenta e nozes. Para fechar, peça os ‘Churros Morados’ (R$ 19), feitos com farinha de milho roxo e acompanhados de potinho com camadas de doce de leite e cremes à base de leite e de milho roxo. O almoço executivo, servido de 2ª a 6ª, com couvert, entrada, prato, sobremesa e chá gelado, sai por R$ 41.

ONDE: R. Adolfo Tabacow, 269, Itaim Bibi, 4327-0623.

QUANDO: 11h30/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.