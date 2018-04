Liberdade comemora o ano-novo chinês com dois dias de festa

Foto: Paulo Liebert/Estadão

Segundo o calendário oriental, chegamos ao ano de 4715. E, para comemorar, o bairro da Liberdade recebe, neste fim de semana, o Ano-novo Chinês.

A festa já é tradição na agenda cultural da cidade. Durante dois dias, as ruas do bairro recebem desfiles, apresentações de artes marciais, shows e as tradicionais danças do dragão e do leão. Nesta edição, a organização reúne mais de 60 barracas, com artesanato e souvenirs, além de quitutes típicos com preços que variam de R$ 5 a R$ 30.

O mestre I Ming, especialista em Feng Shui, também estará nas festividades, com uma tenda de previsões para o ‘ano do galo’ que chega. E esqueça o branco. O costume oriental é vestir-se de vermelho, para atrair a boa sorte e afugentar os maus espíritos.

ONDE: Pça. da Liberdade, s/nº, metrô Liberdade. QUANDO: Sáb. (28), 12h/20h; dom. (29), 11h/18h. QUANTO: Grátis.

Confira outras opções de passeios para a semana:

Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba

A feira é mais um motivo para visitar o histórico distrito. Ela ocupa o Clube União Lyra-Serrano, na parte baixa da vila, reunindo cerca de 70 expositores – de peças de artesanato a vinis. Av. Antonio Olyntho, s/nº, Paranapiacaba, S. André. Dom. (29), 10h/17h. Grátis.

Em Primeira Pessoa: Fausto Fawcett

O escritor e compositor é convidado da série ‘Em Primeira Pessoa’. No encontro, ele conversa com o público sobre sua carreira. Centro de Pesquisa e Formação. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 3ª (31), 19h30. R$ 4,50/R$ 15. Inscrições: sescsp.org.br/CPF

Campus Party

Restam poucos ingressos para a Campus Party, que começa na 3ª (31). Porém, o evento tem a Open Campus, uma área gratuita com novidades do mercado de tecnologia e até campeonato de drones. Pavilhão de Exposições do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 3ª (31) a 5/2, 10h/20h. R$ 240 (não inclui camping). Open Campus: grátis. Inf.: bit.ly/CParty2017

Museu do Futebol

Dentro do Estádio do Pacaembu, o museu conta a história da ‘paixão nacional’ por meio de recursos multimídia e interatividade. Até sábado (29), o espaço recebe atividades para crianças na programação de férias. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. 9h/17h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). R$ 10 (sáb., grátis).