Lia e Marcela Tulmann comandam o novo Elvira Coffee & Kitchen

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Por oito anos, a chef Lia Tulmann e a filha Marcela montaram bufês copiosos na sede social do Jockey Club no Centro. Com a venda do prédio, a dupla transferiu o serviço à região da Avenida Brigadeiro Faria Lima. O novo Elvira Coffee & Kitchen ocupa um salão que acomoda quase cem pessoas, amplo e bem iluminado, com paredes de vidro e uma confortável sala de espera, no térreo do flat F.L Residence.

Frequentado principalmente por executivos, o lugar também é agradável a quem estiver pela redondeza. A casa abre apenas de 2ª a 6ª, logo cedo, às 7h, com o bufê de café da manhã (R$ 32), que inclui panquecas, ovos, tapiocas, pães e frutas, entre outros itens servidos até as 11h.

O almoço, também em sistema de bufê (12h/15h), apresenta saladas frescas e bons pratos quentes. Mas não espere uma mesa enorme. A ideia é ter novas receitas a cada dia, com opções de carne, peixe, ave e massa. Paga-se R$ 46,90 para se servir à vontade de preparos como o risoto de frutos do mar, a pescadinha amarela com molho de iogurte e o escalope de miolo de alcatra com cevadinha.

O menu de sexta (12/2), por exemplo, terá ‘Linguado à Joujou’, com crosta de pão italiano e saladinha de tomate, e tortelli de milho verde ao pesto de agrião.

Os doces são escolhidos direto da vitrine do café, como o sedoso pudim de Ovomaltine com calda fria de chocolate (R$ 8,70) e o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 11,90).

ONDE: R. Elvira Ferraz, 250, V. Olímpia, 3101-1853.

QUANDO: 7h/17h (fecha sáb., dom. e fer.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.