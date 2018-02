'Leviatã' articula drama pessoal com enredo político

Em tempos conturbados para a política russa – perdida entre a disputa territorial com a Ucrânia e o antagonismo com os EUA –, Leviatã, filme do diretor russo Andrey Zvyagintsev, cutuca algumas feridas. Exibido na última edição da Mostra e recém premiado com o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, o longa mostra um país burocrático, corrupto e cínico. Essas facetas se manifestam na história do mecânico Kolya (Alexei Serebriakov) e sua mulher, Lilya (Elena Lyadova), cuja casa à beira-mar é visada por um prefeito corrupto que pretende desapropriá-la. Para a batalha ingrata, ele tem a ajuda de um amigo advogado (Vladimir Vdovichenkov). Inspirado na história de Jó, ‘Leviatã’ articula dramas pessoais com questões políticas sem cair na panfletagem. Rafael Abreu

