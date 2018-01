Leonilson, Tomie Ohtake e outros artistas que ganham exposições na cidade

Do Silêncio: Vers Leonilson exibe obras do artista cearense (foto) em diálogo com nomes como Mira Schendel, Sergio Romagnolo e Maria Leontina. Em comum, todas exploram o silêncio e o vazio. Galeria Marilia Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131 e 62, Itaim Bibi, 3079-0853. Inauguração: 6ª (11). 10h30/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 23/9.

Galeria Nara Roesler

A galeria recebe duas mostras. Uma delas foca em pinturas de Tomie Ohtake dos anos 1970, e traz ainda gravuras e cadernos da artista. A outra exibe maquetes e vídeos do americano Dan Graham. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: sáb. (12). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 23/9 (Dan Graham, até 12/11).

Bruno Cançado

Em suas esculturas, o artista aproxima elementos urbanos à ideia de jardim, com formas geométricas que ‘brotam’ e retornam ao chão. Central Galeria. R. Mourato Coelho, 751, V. Madalena, 2645-4480. Inauguração: 6ª (11). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 23/9.

Charly Nijensohn

Em ‘O ciclo da Intensidade’, o artista argentino cria sequências em que o homem é exposto às forças da natureza, com uma videoinstalação composta por seis projeções. As imagens retratam a resistência do corpo humano diante de paisagens das Salinas Grandes de Jujuy, na Argentina. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Inauguração: sáb. (12), 14h. 9h/21h (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 3/11.

Disfarce

Cinco artistas participam da coletiva: Flora Leite, João GG, Renato Pera, Rodrigo Arruda, Yuli Yamagata. Com curadoria de Leandro Muniz, o conjunto explora noções como artificialidade, cinismo e superfície. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Inauguração: sáb. (12), 14h. 9h/22h (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 28/10.

Espaço Cultural Porto Seguro

Duas mostras ocupam o espaço: ‘Manifesto Gráfico’ exibe cartazes do acervo do artista Rico Lins; e o Prêmio Brasil Fotografia 2017 reúne os vencedores da disputa, com dez artistas e mais de 50 obras. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Inauguração: 5ª (17). 10h/19h (dom., até 17h; fecha 2ª). Grátis. Até 8/10 (‘Manifesto Gráfico’, até 15/10).

Galeria Luisa Strina

A galeria recebe duas exposições simultâneas. ‘Black and White’ reúne dois ‘vídeo-retratos’ e uma seleção de mais de 30 trabalhos em papel de Robert Wilson, também conhecido por suas produções teatrais. Já ‘Fricção’ traz obras de Bernardo Ortiz, que, em suas criações, une desenho, filosofia, design e escrita. R. Padre João Manuel, 755, Cerqueira César, 3088–2471. Inauguração: 2ª (14). 10h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.). Grátis. Até 9/9.

Galeria Raquel Arnaud

Em ‘Composições Relacionadas’, o pintor Cassio Michalany apresenta 12 trabalhos inéditos. Paralelamente, o local recebe ‘Objetos Nômades’ – uma homenagem ao escultor, gravador e pintor Sérvulo Esmeraldo, com obras do acervo da galeria. R. Fidalga, 125, Pinheiros, 3083-6322. Inauguração: sáb. (12), 12h. 10h/19h (sáb., 12h/ 16h; fecha dom.). Até 30/9.

Iluminados – Experiências Pioneiras em Cinema Expandido

A mostra é uma antologia de obras do cinema experimental produzidas entre os anos 1960 e 1980, período em que artistas como Andy Warhol, Regina Vater e Stan VanDerBeek exploraram recursos da linguagem audiovisual. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Inauguração: 5ª (17). 10h/21h (dom. e fer., 10h/19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 15/10.

Marcia Xavier

Em ‘Geologia Doméstica’, a artista usa o álbum de casamento dos pais como ponto central de uma série de investigações sobre origem, tempo e evolução da vida, divididas em três séries fotográficas. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. Paulista, 3167-5621. Inauguração: sáb. (12), 14h. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 16/9.

Martin Kippenberger

A mostra ‘Buying Is Fun, Payng Hurts’ traz diversos desenhos e pinturas do artista alemão, com foco em sua produção de cartazes. Galeria Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, Jd. Paulista, 3853-5800. Inauguração: 2ª (14). 10h/19h (sáb., até 15h; fecha dom.). Grátis. Até 30/9.

Poder e Sufocamento

Com curadoria de Isabel Amado, a mostra fotográfica reúne parte da coleção da Fundação Marcos Amaro (FMA), com 22 imagens de fotógrafos como Cássio Vasconcellos, Julio Bittencourt, Luiz Garrido e Marcel Gautherot. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 4ª (16). 11h/20h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 10/9.

Que Loucura é Essa?

A mostra criada por Martin Corullon apresenta cinco intervenções artísticas, com experiências sensoriais sobre a importância da saúde emocional na vida urbana. Instaladas no Conjunto Nacional, contam com monitores e abordam temas como desapego e descanso mental. Av. Paulista, 2.073, Consolação, 3457-9058. Inauguração: 4ª (16). 7h/22h (dom., 10h/22). Grátis. Até 31/8.

Sheila Goloborotko

A artista brasileira inaugura ‘Cada Um e os Muitos’, sua terceira mostra individual, com três séries: ‘Sistema’ é composta por gravuras inspiradas pelo ecocídio dos recifes de corais em uma região do México; em ‘|you| |me|’, objetos em ferro fundido retratam a origem dos conflitos pessoais; e ‘Outras Palavras’ expõe pinturas e relevos que buscam sentido no momento político e social do planeta. Mais Galeria de Arte. R. Ásia, 219, Cerq. César, 3624-0301. Inauguração: sáb. (12), 13h. 12h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 8/9.