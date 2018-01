Ao lado de orquestra, Lenine faz show grátis; confira outras opções

Sexta (25)

Alcione

A cantora encerra a turnê do CD e DVD ‘Eterna Alegria Ao Vivo’ (2014). Baseado em seu disco de estúdio mais recente, lançado em 2013, o show tem sucessos como ‘Meu Ébano’.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sexta (25), 22h. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arnaldo Antunes

Ele lança seu 16º álbum, ‘Já É’. Entre as novas músicas, estão ‘Põe Fé que Já É’, ‘Se Você Nadar’ e ‘Naturalmente, Naturalmente’. Acompanhado por um quarteto, o cantor e compositor também relembra grandes sucessos da carreira.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (25) e sáb. (26), 21h30; dom. (27), 19h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cida Moreira

Em show que funciona como ensaio para o lançamento do álbum ‘Soledade’, a cantora e pianista apresenta músicas de Belchior, Cartola, Chico Buarque, entre outros autores.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (25) e sáb. (26), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dona Ivone Lara

Em apresentação do projeto Matrizes do Samba Carioca, o destaque é o Samba de Quadra, especialidade da sambista. Ao lado das cantoras Áurea Martins e Nilze Carvalho, ela relembra seus clássicos.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (25) e sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eumir Deodato Quintet

O pianista e arranjador radicado nos Estados Unidos relembra músicas de seus discos dos anos 1970. Webster Santos (guitarra), Marcelo Mariano (baixo), Renato Massa Calmon (bateria) e Orlando Bolão (percussão) são os músicos que o acompanham.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (25), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lira

‘O Labirinto e o Desmantelo’ é o segundo disco solo do artista. Com produção de Pupillo, baterista da Nação Zumbi, o álbum aproxima eletrônica e psicodelia em faixas como ‘Desamar’.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sexta (25), 20h; sáb. (26), 19h; dom. (27), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Letuce

A banda apresenta o repertório do terceiro CD da carreira, ‘Estilhaça’. Com produção de João Brasil, o álbum é repleto de sons eletrônicos em músicas como ‘Lugar para Dois’, ‘Animadinha’ e ‘Todos os Lugares do Mundo’.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (25), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Manoel Cordeiro

O guitarrista paraense lança seu primeiro álbum solo, ‘Manoel Cordeiro & Sonora Amazônia’. Pinduca faz participação especial na apresentação.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (25), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Saulo

‘Baiuno’ é o segundo álbum da carreira solo do ex-vocalista da Banda Eva. As 13 faixas têm influência da música baiana e do continente africano.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sexta (25), 22h. R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (26)

2Cellos

Os violoncelistas Luka Šulic e Stjepan Hauser lançaram este ano o terceiro álbum da carreira, ‘Celloverse’. Eles interpretam músicas de Michael Jackson, Paul McCartney e Sting em formato pop e instrumental.

Espaço das Américas (3.052 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (26), 22h (abertura, 20h). R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arnaldo Antunes

Camisa de Vênus

Marcelo Nova (voz) e Robério Santana (baixo), membros originais do grupo, sobem ao palco ao lado de Drake Nova (guitarrista que também é filho de Marcelo), Leandro Dalle (guitarra) e Célio Glouster (bateria) para o show ’35 Anos de História’. Eles relembram ‘Eu Não Matei Joana D’Arc’, ‘Bete Morreu’, ‘Hoje’ e outros hits.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (26), 22h (abertura). R$ 40/R$ 80 (meia-entrada com 1kg de alimento). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cida Moreira

Dona Ivone Lara

Gui Amabis

‘Ruivo em Sangue’ é o novo álbum do cantor e compositor. Com arranjos divididos entre ele, Dustan Gallas e Régis Damasceno, o sucessor de ‘Trabalhos Carnívoros’ é inspirado em suas andanças por Lisboa. A cantora Juçara Marçal participa da apresentação.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (26), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lee Ranaldo and The Dust

Com o vocalista e guitarrista do Sonic Youth à frente, o grupo faz apresentação que integra o Mês da Cultura Independente. O Cidadão Instigado, que este ano lançou o álbum ‘Fortaleza’, é a banda de abertura.

Largo da Batata, Pinheiros. Sáb. (26), 19h. Grátis.

Lira

Paula Lima

No EP ‘Samba Soul’, a cantora mistura os dois estilos. A produção deste trabalho, com quatro faixas inéditas, leva a assinatura do multi-instrumentista Pretinho da Serrinha.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (26), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (27)

Arnaldo Antunes

Pepeu Gomes

Carrefour 40 Anos

Pepeu Gomes, Anitta, Jota Quest – que recebe como convidado Milton Nascimento – e Luiza Possi participam do show Carrefour 40 Anos. A abertura fica por conta da orquestra Allegro (regida pelo maestro Renato Misiuk), que também acompanha alguns dos artistas.

Pq. Candido Portinari. Av. Queiroz Filho, 1.365, Pinheiros. Dom. (27), 16h. Grátis.

Ceumar

Em ‘Silencia’, trabalho mais recente da cantora mineira, a dinâmica entre música e silêncio dá o tom dos arranjos. A faixa-título e ‘Segura o Coco’ são destaques do repertório.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (27), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dona Ivone Lara

Lira

Lenine

Ocam e Lenine

O cantor e compositor é convidado da Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (Ocam). No concerto, interpreta músicas de seu álbum mais recente, ‘Carbono’, e também sucessos da carreira.

Auditório Ibirapuera. Plateia Externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (27), 11h. Grátis.

Vamps

Hyde (voz e guitarra) e K.A.Z. (guitarra e vocais) formam o duo de rock japonês. ‘BloodSuckers’ (2014), quarto álbum da carreira, é seu lançamento mais recente.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Dom. (27), 20h (abertura, 18h). R$ 250/R$ 700. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (29)

André Whoong

O músico lança seu primeiro álbum, ‘1985’, em show do projeto Prata da Casa. Tiê e Tó Brandileone participam do show.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (29), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Bibi Ferreira

A atriz e cantora apresenta o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra de 18 músicos regida por Flávio Mendes. ‘All The Way’ está no repertório.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (29) e 4ª (30), 21h. R$ 110/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

A cantora e compositora encena o espetáculo ‘Totatiando’. Misturando teatro e música, ela passeia pela obra de Luiz Tatit.

Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (29), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (30)

Bibi Ferreira

5ª (1º)

Angela Maria

Ao lado do violonista Ronaldo Rayol, a cantora lança o álbum ‘Angela à Vontade em Voz e Violão’, primeiro CD acústico. Alcione faz participação especial no show.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (1º), 15h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flavio Tris

Do baião ao tropicalismo, o músico, cantor e compositor paulistano incorpora referências ligadas à tradição da MPB – mesclando-as com ritmos como bolero e tango. Ao lado de trio, ele lança o clipe da música ‘Pra Ver a Voz’.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, 3459-5321. 5ª (1º), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Pardieiro

A festa tem como principal atração Tulipa Ruiz. Ela apresenta o show de seu novo álbum, ‘Dancê’.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (25), 23h30 (abertura). R$ 40/R$ 65. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música clássica

Orquestra Brasileira do Auditório

Edson José Alves e Nailor Proveta regem os alunos da Escola do Auditório. O Coro do Auditório, sob regência de Daniel Reginato, participa.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (26), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes). Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop rege Brahms

Marin Alsop está à frente da Osesp, em concerto com ‘Sinfonia nº 1 em Dó Menor, Op. 68’ e ‘Sinfonia nº 2 em Ré Maior, Op. 73’, de Johannes Brahms. Na apresentação de 5ª (1º), é a vez de ‘Sinfonia nº 3 em Fá Maior, Op. 90’ e ‘Sinfonia nº 4 em Mi Menor, Op. 98’ estarem no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (25) e 5ª (1º), 21h; sáb. (26), 16h30. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (1º), 10h. R$ 10.

Pablo Rossi

O pianista brasileiro faz concerto dentro da temporada da Cultura Artística. Ele interpreta ‘Sonata em Fá Maior, KV 280’, de Mozart, e seis obras de Chopin.

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1578, Bela Vista, 3149-5959. Hoje (25), 21h. R$ 70. Cc.: todos. Cd. todos.

Viktoria Mullova e Katia Labèque

A violinista russa e a pianista francesa fazem concerto que integra a atual temporada da Cultura Artística, com obras de Ravel, Mozart, entre outros compositores.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (29) e 4ª (30), 21h. R$ 50/R$ 285. Cc.: todos. Cd.: todos.