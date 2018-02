Lenine e Martin Fondse se encontram em show; confira outros destaques de música

LEIA MAIS | Pearl Jam, Morrissey e Explosions In The Sky se apresentam na cidade

Hoje (13)

Anelis Assumpção e os Amigos Imaginários

Em seu segundo álbum, a cantora e compositora mescla diversos estilos com a sonoridade ousada criada por sua banda.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (13), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bárbara Eugênia

A carioca de alma paulista apresenta canções de seu terceiro álbum, ‘Frou Frou’, produzido por ela com o baterista Clayton Martin. ‘Besta’ é o single do CD.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Hoje (13), 23h30 (abertura, 22h). R$ 15/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Garage Fuzz

‘Fast Relief’ é o sexto álbum da banda de hardcore. O quinteto apresenta faixas do novo trabalho, incrementadas com outras que marcaram sua carreira.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (13), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gui Amabis

‘Ruivo em Sangue’ é o novo álbum do cantor e compositor. Com arranjos divididos entre ele, Dustan Gallas e Régis Damasceno, o sucessor de ‘Trabalhos Carnívoros’ é inspirado em suas andanças por Lisboa.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Hoje (13), 21h (abertura, 20h). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Moraes Moreira

Em apresentação do projeto Sala de Estar, o músico interpreta sucessos da sua carreira solo e dos Novos Baianos, entre eles ‘Preta Pretinha’. Em meio às canções, ele relembra histórias de sua vida e carreira.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (13) e sáb. (14), 21h; dom. (15), 19h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ná Ozzetti e José Miguel Wisnik

O disco ‘Ná e Zé’ (2015) celebra a amizade e a parceria da cantora e do compositor. Das 14 músicas do álbum, todas assinadas por ele, dez são inéditas.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (13), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Quartabê

Maria Beraldo Bastos (clarinete e clarone), Joana Queiroz (clarinete, clarone e saxofone), Rafael Montorfano (piano e teclados), Ana Karina Sebastião (baixo elétrico) e Mariá Portugal (bateria) são parceiras de Arrigo Barnabé no projeto ‘Claras e Crocodilos’. Ao lado de Rafael Montorfano, elas lançam ‘Lição #1: Moacir’, dedicado ao maestro Moacir Santos.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Hoje (13), 21h30. R$ 14. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Campos

Em formato acústico, a cantora e compositora mineira apresenta músicas de seu novo álbum, ‘Todo Caminho É Sorte’. Entre os destaques do repertório está ‘Abrigo’, parceria com Fernanda Takai.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (13), 22h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Victor & Leo

A dupla apresenta show de sua atual turnê. Além de surpresas cênicas, a apresentação tem no repertório os sucessos ‘Fada’ e ‘Borboletas’, além de ‘Dez Minutos Longe de Você’, em rotação nas rádios.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (13) e sáb. (14), 22h30. R$ 90/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (14)

Ana Carolina

Acompanhada por Dunga (baixo), Leonardo Reis (percussão) e MiKael Mutti (DJ), ela apresenta o show ‘Sucessos’. Maria Gadú e Preta Gil participam.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (14), 22h (abertura, 20h). R$ 160 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ana Costa

Primeiro DVD da sambista, ‘Pelos Caminhos do Som’ é uma homenagem a Martinho da Vila. No show com base em seu repertório, ela relembra ‘Madalena do Jucu’, ‘Canta Canta, Minha Gente’, entre outras músicas.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (14), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Moraes Moreira

Pepeu Gomes

‘Alto da Silveira’ é seu primeiro álbum instrumental desde 1989. No show, o guitarrista também relembra hits como ‘Eu Também Quero Beijar’, ‘Sexy Yemanjah’ e ‘Mil e Uma Noites’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (14), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pin Ups

Com 25 anos de carreira, a banda de rock alternativo formada por Alê Briganti (baixo e vocal), Zé Antônio Algodoal (guitarra) e Flavio Cavichioli (bateria) faz show que marca o fim das atividades do grupo. Adriano Cintra, Rodrigo Carneiro e Rodrigo Gozo participam da apresentação.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (14), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, Me V. Cd.: todos.

Victor & Leo

Dom. (15)

Hamilton de Holanda e Stefano Bollani

Encerrando a Semana Ticket Cultura, o bandolinista brasileiro e o pianista italiano interpretam músicas de ‘O Que Será’ (2013), gravado por ambos.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (15), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Moraes Moreira

2ª (16)

Mitch Winehouse

O pai de Amy Winehouse lança seu terceiro álbum, ‘Bella Brazil’, com clássicos do jazz e da MPB. ‘How Insensitive’ e ‘Meditation’ – versões para ‘Insensatez’ e ‘Meditação’, clássicos de Tom Jobim – foram gravadas por ele com Elza Soares, que participa da apresentação.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 2ª (16), 21h. R$ 50/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (17)

Lenine e Martin Fondse

Lenine e Martin Fondse Orchestra

No show ‘The Bridge’, Lenine está ao lado da orquestra do maestro e pianista holandês Martin Fondse. Juntos, eles interpretam suas músicas em novos arranjos. Há sucessos como ‘Jack Soul Brasileiro’ e inéditas instrumentais.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (17) e 4ª (18), 21h. R$ 100/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Stéphane San Juan

O baterista francês, radicado no Brasil há 13 anos, já trabalhou com Caetano Veloso, Orquestra Imperial, Erasmo Carlos e Tulipa Ruiz. Ele apresenta o repertório de seu primeiro álbum solo, ‘Système de Son’ (2014), em apresentação do projeto Prata da Casa, Com canções registradas em sua língua, o músico tem nítida influência de Serge Gainsbourg.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (17), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (18)

Angela Maria e Cauby Peixoto

Os cantores apresentam o show ‘120 Anos de Música’, que alude às seis décadas de carreira de ambos. No repertório, há músicas do terceiro disco que gravaram juntos, ‘Reencontro’ (2014), além de sucessos de carreira.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 4ª (18), 21h. R$ 50/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Boubacar Traoré

Nascido no Mali, ele é uma das referências do blues africano desde os anos 1960. O artista lança o álbum ‘Mbalimaou’, com 11 músicas inéditas e a regravação de seu clássico ‘Mariama’.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 4ª (18), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dori Caymmi

Lançado em 2014, o álbum ‘Setenta Anos’ marca as sete décadas de vida do compositor. Parcerias com o poeta Paulo César Pinheiro compõem o projeto. Entre elas está ‘Alguma Voz’, gravada por Maria Bethânia em seu álbum mais recente, ‘Meus Quintais’ (2014).

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 4ª (18) e 5ª (19), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eugênia Melo e Castro

O show ‘SereiA Portuguesa’ joga luz sobre as conexões traçadas pela artista entre Brasil e Portugal. Ela interpreta canções portuguesas e de grandes nomes da MPB, entre eles Chico Buarque e Edu Lobo. A direção musical é de Swami Jr.

Teatro MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. 4ª (18) e 5ª (19), 21h. R$ 30. Cc.: V, M. Cd.: V, M.

Lenine e Martin Fondse Orchestra

Pereirinha e Pereirão

Maurício Pereira e Tim Bernardes – pai e filho – participam de show que integra o projeto Visão Periférica, com fotos de Ivan Silva.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (18), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (19)

Banda Uó

Atração principal da festa Pardieiro, o grupo de tecnobrega, formado por Candy Mel, Mateus Carrilho e Davi Sabbag, apresenta as músicas de ‘Veneno’ (2015), CD recém-lançado. Jaloo abre a noite, que tem discotecagem de Leandro Pardí e Pedrowl.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (19), 23h30. R$ 50/R$ 75. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dori Caymmi

Eugênia Melo e Castro

Turma do Pagode

Ao lado dos convidados Arlindo Cruz, Aviões do Forró, Netinho de Paula e Thiaguinho, o grupo celebra 15 anos de carreira gravando DVD. ‘Surpresa de Amor’ e ‘Aquele Beijo’ ganham novas versões.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (19), 23h59 (abertura, 21h). R$ 250/R$ 300 (3º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Estrella Galicia Festival

O festival traz grandes nomes da música flamenca mundial, que promovem fusões com o estilo. Jorge Pardo, Javier Colina, Pepe Habichuela, Josemi Carmona e Bandolero – que tem o cantor Filipe Catto como convidado – formam o elenco.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. 4ª (18), 21h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival de Fado

Carlos do Carmo, uma lenda do fado e vencedor de um Grammy especial que celebrou sua trajetória, abre a programação do festival na 4ª (18). Com 75 anos, ele convida a fadista Raquel Tavares para dividir o palco com ele. Na 5ª (19), é a vez de Cuca Roseta representar a nova geração do estilo. Ela destaca músicas de seu trabalho mais recente, concebido com Nelson Motta. A cantora Mísia participa da apresentação.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 4ª (18) e 5ª (19), 21h30. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jam Session de Montreux

O festival, que ocorre na Suíça desde 2012, mistura vários estilos. Os brasileiros Armandinho e Thiago Espírito Santo, além dos suíços Marc Sway e Spencer Chaplin, participam.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (17), 21h30. R$ 75. Cc.: todos. Cd: todos.

Música Clássica

Bachiana Filarmônica Sesi-SP

A orquestra interpreta obras de Adoniran Barbosa, Prokofiev, Villa-Lobos, entre outros compositores. O concerto tem participações dos Trovadores Urbanos, da cantora lírica Giovanna Maira e de participantes do projeto A Música Venceu. João Carlos Martins rege.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 3ª (17), 21h. R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Experimental de Repertório

Em série de câmara, 22 músicos da orquestra interpretam obras de Arcangelo Corelli, Mozart e Vivaldi.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 2ª (16), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Homem dos Crocodilos + Édipo Rei

O Homem dos Crocodilos + Édipo Rei

Encerrando a temporada lírica do Teatro São Pedro, as óperas ‘O Homem dos Crocodilos’, de Arrigo Barnabé, e ‘Édipo Rei’, de Stravinski, são encenadas conjuntamente. Caetano Vilela assina a direção cênica das montagens.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 4ª (18), 20h. R$ 20/R$ 60. Até 29/11. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Tendo o pianista Ricardo Castro como solista convidado, a orquestra apresenta obras de Brahms (‘Abertura do Festival Acadêmico’ e ‘Concerto nº 2 para Piano e Orquestra’) e Mozart (‘Concerto KV. 271 em Mi Bemol Maior, para Piano e Orquestra’). Eduardo Strausser é o regente.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (14), 20h; dom. (15), 18h. R$ 20/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Mechetti e Müller-Schott

Sob regência de Fabio Mechetti, a orquestra recebe o violoncelista Daniel Müller-Schott. No programa, obras de Robert Schumann (‘Manfred, Op. 115: Abertura’ e ‘Concerto Para Violoncelo em Lá Menor, Op.129’) e Richard Strauss (‘Uma Vida de Herói, Op. 40’).

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223-3966. 5ª (19), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (19), 10h. R$ 10.

Osesp: Ryan Wigglesworth e Bevan

Com o maestro Ryan Wigglesworth à frente, a orquestra recebe a soprano Sophie Bevan. No programa, obras de Strauss e Edward Elgar.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223-3966. Hoje (13), 21h; sáb. (14), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto da Cidade

‘Quarteto Op. 33, n. 6’, de Haydn, e ‘Quarteto K. 464’, de Mozart, estão no programa da última apresentação da série Haydn/Mozart, que comemora os 80 anos do quarteto de cordas.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 5ª (19), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.