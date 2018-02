Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá celebram primeiro álbum da Legião Urbana

LEIA MAIS | Confira a programação completa de shows

Com a permissão definitiva obtida na Justiça em 2014 para usar a marca Legião Urbana, o guitarrista Dado Villa-Lobos e o baterista Marcelo Bonfá montaram o projeto Legião Urbana XXX Anos para celebrar os 30 anos de lançamento do primeiro álbum do grupo.

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá

Com André Frateschi nos vocais, o show é dividido em duas partes. Na primeira, o repertório do debute é interpretado na íntegra. ‘Será’, ‘Geração Coca-Cola’ e ‘Ainda É Cedo’ foram os principais sucessos do trabalho. Depois, é hora de relembrar clássicos eternizados pela voz de Renato Russo que foram lançados em outros trabalhos, caso de ‘Quase Sem Querer’ e ‘Faroeste Caboclo’.Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (baixo) e Roberto Pollo (teclados) formam a banda de apoio.

ONDE: Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. QUANDO: Sáb. (7), 22h30 (abertura, 20h30). QUANTO: R$ 160/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.