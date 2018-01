Legado do impressionismo no Brasil é tema de exposição no MAM

Pintura de Giovanni Battista Castagneto. Foto: Jaime Acioli

Foi em uma exposição em Paris, em 1874, com nomes como Monet e Pissarro, que o impressionismo foi lançado. Com suas pinceladas fragmentadas e um novo olhar sobre as cores e a luz, esses artistas mudaram os rumos da história da arte e abriram as portas para o modernismo. A influência do movimento no País é o foco da exposição que o MAM inaugura nesta quarta-feira (17).

Em O Impressionismo e o Brasil, o curador Felipe Chaimovich exibe 70 pinturas, que revelam como a vanguarda foi incorporada à nossa produção artística e traçam relações com seu principal expoente na França, Renoir. A mostra inclui oito telas do artista.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os dez impressionistas nascidos ou radicados aqui, há trabalhos de Antônio Parreiras e Georg Grimm. São ainda exibidos alguns objetos históricos – como pincéis e tubos de tintas usados por Parreiras – e vídeos de Carlos Nader sobre o movimento.

ONDE: MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. QUANDO: Inauguração: 4ª (17). 10h/17h30 (fecha 2ª). Até 27/8. QUANTO: R$ 6 (sáb., grátis).