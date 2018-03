Legado de Duchamp é tema de exposição em São Paulo; confira outras inaugurações da semana

Em 1917, Marcel Duchamp provocou o mundo artístico com um urinol intitulado ‘Fonte’. A mostra Ready Made in Brasil aborda a influência do objeto – cujo caráter cotidiano abalaria as noções tradicionais de arte – na produção daqui. Com curadoria de Daniel Rangel, estão reunidas cerca de 150 obras de 50 artistas, associadas a conceitos de apropriação e deslocamento.

Dos anos 1960, por exemplo, há os ‘Popcretos’, de Augusto de Campos e Waldemar Cordeiro; um exemplar de ‘Bólide’, de Hélio Oiticica; e uma série de obras de nomes como Lygia Clark e Nelson Leirner (foto). Tunga, Cildo Meireles e Regina Silveira estão entre os representantes dos anos 1970. E, de 1980 em diante, Jac Leirner, Marepe, Marcos Chaves e Felipe Cohen são alguns dos integrantes.

ONDE: Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon- Masp. QUANDO: Inauguração: 3ª (10). 10h/20h. Até 28/1/2018. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Flusser e as Dores do Espaço

Dedicada ao filósofo checo radicado no Brasil, a mostra apresenta instalações – com material bibliográfico, objetos, documentos e fotos – que relembram suas ideias sobre linguagem e comunicação. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Inauguração: 4ª (11). 7h/21h30 (sáb., 10h/ 21h30; dom., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 28/1/2018.

Amélia Toledo

‘Lembrei que Esqueci’ celebra os 60 anos de carreira de Amélia Toledo, um dos ícones da contracultura brasileira. Com curadoria de Marcus Lontra, a mostra reúne 60 obras da artista, entre esculturas, peças de design, pinturas e desenhos. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Inauguração:

5ª (12). 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 8/1/2018.

Abraham Palatnik: Ver, Mover

Com curadoria de Luiz Camillo Osorio, a mostra exibe cerca de 10 relevos em acrílico realizados no último ano, em diálogo com obras anteriores do artista. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: 2ª (9). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Fecha 5ª (12). Grátis. Até 12/11.

Alberto Simon

Na instalação ‘Tropicália ou Genitália ou o Que Veio Antes do Quê’, objetos embalados e um casal de manequins sobre uma cama quebrada sugerem atos incapazes de serem realizados. Luciana Brito Galeria. Av. 9 de Julho, 5.162, Bela Vista, 3842-0634. Inauguração: 3ª (10). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Fecha 5ª (12). Grátis. Até 28/10.

Arte Sacra XVII – XXI

A mostra reúne esculturas sacras produzidas entre os séculos 17 e 19, além de obras de artistas contemporâneos como Vik Muniz, Siron Franco, Miguel Rio Branco e Mário Cravo Neto. Biblioteca Mário de Andrade. Hall de entrada. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Inauguração: 4ª (11). 8h/19h. Grátis. Até 10/12.

Carolina Caffé e Raquel Uendi

A partir de reflexões sobre o entorno do edifício Esther, em São Paulo, as artistas expõem uma obra audiovisual e esculturas feitas a partir de fotografia. A mostra inaugura o espaço de arte Studio Pharus, instalado no prédio icônico. Edifício Esther. Pça. da República, 80, ap. 905, República, 3081-0091. Inauguração: sáb. (7). 14h/22h. Fecha 5ª (12). Grátis. Até dezembro.

Casas de Vidro

A mostra relaciona casas de vidro projetadas por Philip Johnson, Charles e Ray Eames e Mies Van Der Rohe, nos Estados Unidos, com a residência do casal Bardi, no Brasil. Há, por exemplo, imagens dos projetos e maquetes inéditas. Casa de Vidro Lina Bo Bardi. R. Gal. Almério de Moura, 200, V. Morumbi, 3744-9902. Inauguração: 5ª (12). 5ª a dom., 10h15, 11h45, 14h e 15h30. R$ 20. Até 4/3/2018.

Caixa Cultural

O espaço recebe duas mostras. ‘Negros Indícios’ tem fotografias, vídeos e performances de artistas de todo o País. Entre eles, Antônio Obá e Priscila Rezende. ‘(Re)Conhecendo a Amazônia Negra’ traz imagens da fotógrafa Marcela Bonfim, que ilustram a diversidade dos povos negros da região. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração: sáb. (7), 11h. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 17/12.

Flávio Rossi

O artista, que se inspira na vida cotidiana para criar telas de tinta acrílica, ganha mostra com curadoria de Luiz Tripolli. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 99344-4232. Inauguração: 6ª (6). 11h/22h (sáb., até 18h; fecha dom. e 2ª). Fecha 5ª (12). Grátis. Até 8/11.

Galeria e Anexo Millan

A Galeria recebe a coletiva ‘Respirar Sem Oxigênio’, organizada por Regina Parro, que reúne trabalhos de 24 artistas — entre eles, Ana Mazzei, Nelson Felix e Tunga. Já o Anexo recebe mostra individual de Ana Prata, com 20 pintuas em óleo sobre tela, com figuras humanas, formas geométricas, paisagens e pinturas abstratas. R. Fradique Coutinho, 1.360 e 1.416, Pinheiros, 3031-6007. Inauguração: 4ª (11). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Fecha 5ª (12). Grátis. Até 4/11 (Ana Prata: até 8/11).

João Castilho

Com curadoria de Michelle Sommer, ‘Chão em Chamas’ exibe novas séries fotográficas e de objetos do artista, que tratam, entre outros temas, de futuros distópicos e imaginários apocalípticos. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 6ª (6). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Fecha 5ª (12). Grátis. Até 4/11.

Marcelo Zocchio

A mostra reúne cerca de dez obras, entre escultura, instalação e fotografia, em que o artista exprime seus questionamentos sobre como se configurariam os restos do reino vegetal se ele fosse extinto. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3097-9673. Inauguração: 2ª (9). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Fecha 5ª (12). Grátis. Até 14/11.

Marcia Pastore

No vão livre do MuBE, a artista exibe instalação que se incorpora à construção do local, por meio de blocos de concreto que tensionam cabos de aço. A ideia é investigar o equilíbrio e a tensão nas relações entre arte e arquitetura. Av. Europa, 218, Jd. Europa, 2594-2601. Inauguração: sáb. (7), 11h. 10h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 21/11.

Paulo Whitaker

A individual reúne pinturas atuais do artista paulista, em que ele parte de sensações e fragmentos de pensamentos que resultam em abstração. Galeria Marilia Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131B e 62, Itaim Bibi, 3079-0853. Inauguração: 6ª (6). 10h30/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Fecha 5ª (12). Grátis. Até 8/11.

Roberto Mícoli

‘Árias Cinzentas’ reúne 25 obras em preto e branco, entre fotografias e objetos. Com ifluência tribal, elas carregam aspectos de arte têxtil e plumária. Galeria MaPa. R. Costa, 31, Consolação, 2337-3770. Inauguração: 6ª (6). 10h/18h30 (sáb., mediante agendamento; fecha dom.). Grátis. Até 17/11.

Waltercio Caldas

A mostra reúne 35 trabalhos, com foco em desenhos tridimensionais, produzidos pelo artista de 2012 até o presente. Galeria Raquel Arnaud. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. Inauguração: sáb. (7), 12h. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Fecha 5ª (12). Grátis. Até 28/10.