Leandra Leal e o colombiano Manolo Cardona protagonizam ‘Love Film Festival’

Ao longo de cinco anos, entre 2009 e 2014, a atriz brasileira Leandra Leal e o ator colombiano Manolo Cardona se encontraram em quatro países diferentes para as filmagens de Love Film Festival. Esforço que deu vida ao romance de seus personagens no longa. Um amor de cinema, literalmente.

Luzia (Leandra Leal) e Adrián (Manolo Cardona) se conhecem por acaso em Portugal, durante um festival de curtas. Ela, uma roteirista em início de carreira. Ele, um ator que começa a fazer sucesso na Colômbia. A paixão foi fulminante, com direito a despedida repleta de sofrimento no aeroporto.

Um ano depois, o casal se reencontra em outro festival de curtas, desta vez no Rio. Apesar da felicidade do reencontro, Luzia e Adrián têm parceiros em seus países. Ainda assim, decidem ficar juntos outra vez. Mas é no terceiro encontro – ou no que seria o terceiro encontro –, no Festival Internacional de Cinema de Cartagena, na Colômbia, que a história ganha ares dramáticos. Adrián espera encontrar Luzia, que não aparece. Em seu lugar, viaja a atriz Camila (Nanda Costa), que se apaixona pelo colombiano.

Surge, então, um triângulo amoroso, que vai desaguar numa reunião decisiva entre os três, em Chicago, nos Estados Unidos.

‘Love Film Festival’ tem quatro diretores diferentes, um para cada reencontro do casal: Manuela Dias, Vinícius Coimbra, Bruno Safadi e Juancho Cordona. É um filme de amor. Ao cinema e também à América Latina.

