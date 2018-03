+ A rede belga Le Pain Quotidien está com novidades no cardápio, do café da manhã ao jantar, como a tapioca com creme de ricota, uvas passas e nozes, acompanhada de frutas e mel (R$18,90); e o risoto de quinoa com legumes e nozes, servido com pães orgânicos e salada de rúcula (R$ 37,90; foto). R. Wisard, 138, V. Madalena, 3031-6977.

