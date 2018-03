Le Pain Quotidien ganha mais duas lojas na cidade

DOSE DUPLA

Foto: Eduardo Godói

A Le Pain Quotidien ganhou dois novos endereços: uma loja no número 1.914, da Alameda Lorena, e a outra em Higienópolis (foto). A tábua de brunch (R$ 54,90), com frios, queijos, pães orgânicos, ovo cozido, miniparfait de granola e suco está entre os destaques do cardápio. Av. Higienópolis, 698, Higienópolis, 3562-2344. 7h/22h (dom. e fer., 8h/21h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Um Coffee Co.

O espaço charmoso pertence a coreanos, que também exportam o café cultivado pela família. O cardápio tem vários quitutes para harmonizar com o ótimo café coado (R$ 10), como croissant (R$ 10), bolo de castanhas (R$ 10, com sorvete) e ‘combos’, como o que combina pão de queijo, geleia, requeijão e café da casa, por R$ 12. R. Júlio Conceição, 553, Bom Retiro, 3229-3988. 8h/17h (sáb., 9h/17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Big Bang Candy Lab

Na linha de doces da casa estão balas e barrinhas de chocolate recheadas. Na dúvida, leve a caixinha ‘Via Láctea’, com caramelos de baunilha com flor de sal (R$ 18, 15 unid.), e a caixa de ‘Nebulosa’, um caramelo aerado de mel coberto com chocolate (R$ 20, 115 g). R. Artur de Azevedo, 495, Cerq. César, 3062-8197. 12h/18h (sáb., 11h/18h30; fecha dom. e 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Bellapan

A padaria coreana costuma adaptar quitutes orientais ao paladar brasileiro. É o caso do ‘Pão de Café’ (R$ 6), feito com massa doce à base de café, que ganha recheio de requeijão no lugar do queijo da receita original. Peça um expresso (R$ 4,50) para acompanhar um dos carros-chefes da casa. R. Prates, 563, Bom Retiro, 3227-1694. 7h30/21h (sáb., até 18h; dom, 10h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Delícias da Di

Um dos destaques do simpático café são as tapiocas, que ganham recheios fartos, como o ‘Funcional’ de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 14,99), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 10,99). Em qualquer opção, é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 2,50, cada). R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Stunt Burger

Funciona numa garagem, com decoração que remete aos super-heróis. Qualquer lanche sai por R$ 23, com hambúrguer de 140g, dois queijos (entre muçarela, cheddar, gorgonzola e prato) e complementos (alface, tomate, cebola caramelizada, bacon e picles). Até 15/4, a pedida do mês é o ‘The Barbecue’ (R$ 32), com cebola crispy, carne de porco e queijo emental. R. José Jannarelli, 426, V. Progredior, 3721-3538. 12h/23h30 (6ª e sáb., até 0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Ben & Jerry’s

É a maior loja da rede norte-americana no mundo. Na vitrine, estão alguns sabores campeões de vendas: ‘Chocolate Chip Cookie Dough’, ‘Cherry Garcia’, ‘Chocolate Fudge Brownie’, ‘Strawberry Cheesecake’ e ‘Chunky Monkey’, com pedaços de banana. A bola custa R$ 12 (R$ 17, duas; R$ 22, três), no copinho ou casquinha. Por mais R$ 4, o sorvete vem no cone de waffle feito na hora. R. Oscar Freire, 957, Jd. Paulista, 3213-9127. 10h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Empório Frutaria

Uma seleção de sucos à base de frutas e vegetais frescos (R$ 9/R$ 23), tigelas de açaí e cremes de frutas (R$ 25/R$ 38) abrem o cardápio, que segue o conceito de cozinha saudável das outras casas do grupo Frutaria. O salão amplo é dividido pelo sushi bar. Na ala do empório, forram as prateleiras frutas secas, molhos, iogurtes e granolas. Para comer, há boa variedade de saladas, tapiocas, como a ‘Caprese’ (R$ 23), sanduíches (a partir de R$ 38) e pratos. Av. Hélio Pellegrino, 198, V. N. Conceição, 3853-7146. 10h/1h (dom. e 2ª, até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.