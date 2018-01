Le Bou Bistrô muda de endereço e serve novos pratos

Foto: divulgação

Em novo endereço, também no Itaim Bibi, o Le Bou Bistrô amplia o horário de atendimento, do café da manhã ao jantar, e renova o cardápio. O cordeiro assado ao molho rôti e ragu de lentilha (R$ 54) e o ‘C’est la Vie!’, bacalhau ao molho de queijo gratinado com batata sauté (R$ 62; foto), estão entre as estreias.

R. Renato Paes de Barros, 415, Itaim Bibi, 3078-7619.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras novidades do menu:

Entradas

Mix de cogumelos salteados no azeite aromatizado com molho de pato (R$ 24);

Frango desfiado, lâminas de maçã verde, salsão e nozes caramelizadas, temperadas levemente com a maionese da casa (R$ 21)

Lâminas de salmão defumado, com sour cream (R$ 26)

Pratos principais

Steak com molho poivre em duas texturas com purê de mandioquinha com queijo canastra gratinado ou steak com molho ancienne, acompanhado de fritas (R$ 57)

Peito e coxa de pato confitados, servidos na panela com fricassê de cogumelos e purê de batatas (R$ 78)

Risoto de queijo brie com rúcula e laminas de pera (R$ 44)

Cuscuz com frutas secas, amêndoas e legumes salteados (R$ 42)

Sobremesas

Petit gâteau de nutella com morango (R$ 25)

Maçãs caramelizadas e banhadas no creme de leite fresco, noz-moscada, canela, açúcar mascavo, com calda de doce de leite e sorvete (R$ 19)

Banana, brioche e chocolate de avelã (R$ 24)