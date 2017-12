Foto: Wellington Nemeth/divulgação

O chef Erick Jacquin ampliou o cardápio do Le Bife com novas carnes assadas na brasa e pratos à la carte, como ravióli de muçarela de búfala (R$ 54; foto), filé mignon de cordeiro (R$ 69) e tarte fina de maçã verde (R$ 19). Ainda há a opção de escolher um dos cortes, com direito a rodízio de guarnições.

R. Pedroso Alvarenga, 1.088, Itaim Bibi, 4324-0783.