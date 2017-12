Laura Marling chega a SP para lançar ‘Short Movie’

O folk contemporâneo da inglesa Laura Marling não é mais o mesmo. Em ‘Short Movie’ (2015), álbum que lança hoje (15) na cidade, ela deixa um pouco de lado o violão de seus CDs anteriores para também tocar guitarra, reflexo de seu autoexílio nos Estados Unidos.

Os fundamentos do folk estão ali, mas a presença dos dois instrumentos ratifica a pretensão de uma atitude roqueira, sem anular sua origem. ‘I Feel Your Love’ é um bom exemplo de como o violão ainda faz parte da identidade sonora de Marling. Uma das melhores canções do álbum, ‘Gurdjieff’s Daughter’ mescla os dois estilos, como se a artista estivesse à procura de um equilíbrio, o que certamente se refletirá na apresentação.

ONDE: Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. QUANDO: Hoje (15), 23h (abertura, 21h). QUANTO: R$ 160/R$ 200. Cc.: D, M e V. Cd.: todos