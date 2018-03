Las Magrelas, em Pinheiros, une bar e bicicletaria

Anteriormente na Vila Madalena, o Las Magrelas se mudou recentemente para Pinheiros. Com o desejo de unir a bicicletaria e o bar, antes em pisos diferentes, Talita Noguchi e Rafael Chacon se instalaram em uma casinha aconchegante que funciona ainda como oficina, loja de bicicletas e café.

No novo espaço, com balcões, poltronas e banquinhos, é possível experimentar uma série de delícias orientais – que merecem também versões vegetarianas. Caso do ‘Niku Manju’, pão no vapor com cogumelos ou carne de porco (R$ 6), que vai bem com o ‘Bloody Mary’ ou o gim-tônica da casa, ambos a R$ 20. São os únicos drinques fixos do cardápio, mas, sempre às quintas-feiras, há a oferta de mais três opções, que variam semanalmente.

R. Arthur de Azevedo, 922, Pinheiros, 3530-4638.

12h/22h (fecha dom.).

Cc.: todos. Cd.: todos.