Las Chicas serve pratos à la carte no almoço

Foto: divulgação

O Las Chicas mudou o formato do almoço. O bufê agora é só de saladas (R$ 39). E os pratos são à la carte. A maminha, braseada no Malbec com polenta cremosa (R$ 48; foto), e o filé de Saint Peter, grelhado com especiarias, salada e arroz com lentilhas (R$ 48), estão entre as receitas da chef Carolina Brandão.

*A chef sugere sempre cinco receitas, que mudam semanalmente e dão direito ao serviço de salada à vontade.

R. Oscar Freire, 1.607, Pinheiros, 3063-0533.