Las Chicas e rede America têm boas novidades no cardápio

NOVA ONDA

Foto: Augusto Bartolomeu/divulgação

Prato havaiano à base de peixe cru, o poke chegou por aqui há alguns meses, com casas especializadas, e já ganhou outros cardápios da cidade. Até 26/3, a rede America serve seu ‘Poke Ceviche’ (R$ 32,90; foto), com saint peter, manga, pepino, arroz integral com wasabi e chips de batata-doce. Al. Santos, 957,

Jd. Paulista, 3178-4424. 11h30/0h (6ª e sáb., até 1h).

CARDÁPIO RENOVADO

Foto: Gabriel Macedo/divulgação

Os rolinhos crocantes de berinjela à parmegiana com molho pesto (R$ 27; foto) estão entre as novidades da seção ‘Abrebocas’ do menu do Las Chicas. A chef Carolina Brandão também sugere outras receitas, caso do risoto de aspargos com queijo de cabra e raspas de laranja (R$ 51). R. Oscar Freire, 1.607, Pinheiros, 3063-0533. 9h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 9h/18h).

Confira novos restaurantes na cidade:

Modern Mamma Osteria

A casa dos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros serve comida italiana com pegada moderna, num ambiente charmoso. Do cardápio enxuto, comece compartilhando a focaccia (R$ 25). Da seção de massas, destacam-se o pici com ragu de linguiça, porcini e creme de grana padano (R$ 55) e o gnocchi recheado com ossobuco (R$ 55). Das carnes, prove a paleta de cordeiro com purê de batata (R$ 85). R. Manuel Guedes, 160, Itaim Bibi, 3078-2263 (100 lug.). 12h/15h e 19h/23h (5ª, 12h/23h; 6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Sympa

Tudo é feito na casa, dos ótimos pães do couvert aos sorvetes da sobremesa. Outro mérito do chef Thiago Cerqueira Lima é o toque autoral à clássica cozinha francesa. Entre os destaques, prove a língua com purê de cebola (R$ 56) e a bochecha de porco com purê de cenoura, feijão fradinho e emulsão de foie gras (R$ 52). De sobremesa, a torta de maçã (R$ 19) surpreende pela leveza. R. Haddock Lobo, 1.002, Cerqueira César, 3061-2295 (38 lugares). 12h/15h e 19h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h30/

0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.