Lanchonetes lançam novos hambúrgueres, com queijos especiais ou muito bacon

Foto: 212 Burger/divulgação

Recém-chegado à cozinha do 212 Burger, o chef Diego Hernandes apresenta o novo ‘Harlem’ (R$ 30; foto), hambúrguer de 130g, gorgonzola, mel com pimenta e bacon. Al. Campinas, 1.021, Jd. Paulista, 3052-1878. 18h/23h (5ª, 12h/23h; 6ª a dom., 12h/0h; fecha 2ª).

Foto: Rogério Gomes/divulgação

Atendendo a pedidos, o ‘Saint Gorgon’ (R$ 28; foto acima), com gorgonzola, cebola caramelizada, agrião e maionese, volta ao cardápio do Holy Burger ao lado de novos lanches: de pastrami (R$ 33) e de frango empanado (R$ 25). R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Centro, 4329-9475. 12h/16h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom.).

Foto: João Marcel/divulgação

Entre as novidades de verão da rede The Fifties está o ‘Fried Chicken & Bacon’ (R$ 25,90; foto), que leva tiras de peito de frango crispy, alface americana, molho grego e, para finalizar, fatias de bacon empanado. Al. Jauaperi, 1.468, Moema, 2387-4868. 11h30/0h (6ª e sáb., até 1h).

Foto: Depot4 Grilled Burger/divulgação

Quatro sanduíches entram para a seleção do Depot 4 Grilled Burger. Um deles é o ‘Al Abricot’ (R$ 36; foto), com 160g de carne bovina, queijo brie, geleia de damasco e nozes, no pão de batata. R. Costa Aguiar, 1.421, Ipiranga, 3294-1849. 12h/23h30 (fecha 2ª). R. Itapura, 1.597, Tatuapé, 2729-0478. 12h/23h30.