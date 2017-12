Lanchonetes criam novos sanduíches e sobremesas – e se preparam para o verão

A rede Burger Lab Experience aposta em ingredientes de pequenos produtores e lança sanduíches como o de pastrami (R$ 39; foto), no pão australiano, com picles e molho de mostarda e chimichurri. R. Molière, 198, lj. 1, Chácara Flora, 2597-7781. 12h/23h (fecha 2ª).

O Festival Retrô do Chip’s Burger resgata 15 receitas clássicas, algumas inéditas na casa, até 14/1. O combo ‘Love me Sweet’ (R$ 30,98) inclui um sanduíche, batatas fritas e milk-shake (foto). R. Dr. César, 718, Santana, 2099-2803. 11h30/0h (6ª e sáb., até 2h).

Entre as novidades da Bronx estão o sanduíche ‘Chicken Crisper Sub’ (R$ 20), com frango empanado crocante, e a sobremesa ‘Shaq Choc’ (R$ 16; foto), bolo de chocolate com recheio de brigadeiro. R. Inhambu, 683, Moema, 5051-3974. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª).

Entre as novas pedidas do Johnny Rockets está o ‘Mac’n Cheese Burger’ (R$ 29,90; foto), com hambúrguer, bacon, tomate, macarrão com cheddar, alface e cebola. Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 5181-2899. 11h45/22h (6ª e sáb., até 23h).

A Bullguer comemora a abertura da oitava unidade com novos milk-shakes: frutas vermelhas, maçã verde e chocolate crocante com avelã (R$ 12, cada, 400 ml; foto). R. Ana Benvinda de Andrade, 192, Santana, 2976-1834. 12h/15h30 e 18h30/0h (sáb. e dom., 12h/17h e 18h30/0h).