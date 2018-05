Lanchonetes comemoram Dia Mundial do Hambúrguer com promoções, em São Paulo

Casas paulistanas criam promoções para comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer, nesta 2ª (28), com sanduíche em dobro e descontos.

Novidade na Vila Madalena, o Souk Burger vai abrir na 2ª (28) especialmente para celebrar a data. Das 12h às 23h, o cliente que comprar um hambúrguer ganha outro lanche de igual valor. Entre as pedidas estão o ‘Le Falaf’ (R$ 29), que leva hambúrguer de falafel com salsa souk (mix de cebola roxa, tomatinhos e hortelã) e molho de coalhada com maionese de tahine e alface, no pão australiano; e o ‘Mary’s Mushroom’ (R$ 29; foto), com hambúrguer de cogumelos, barbecue de gengibre, muçarela de búfala, rúcula e maionese de ervas, no pão brioche com amêndoas. R. Mateus Grou, 182, Pinheiros, 3062-4674. 2ª (28), 12h/23h.

Toda última segunda-feira do mês é celebrado o ‘Cheeseburguer Day’, na rede Bullguer, com o sanduíche ‘Standard’ (pão, carne e queijo) vendido a R$10. A boa notícia é que, desta vez, outros lanches também vão custar R$ 10. São eles o ‘Stencil’ (pão, carne, queijo, alface, tomate, cebola roxa e molho) e o ‘Bullguer’ (pão, carne, queijo, picles e molho). A promoção é válida para o almoço e o jantar (exceto na unidade do Shopping Iguatemi). R. Traipu, 156, Perdizes, 3865-4648. 2ª (28), 12h/15h30 e 18h30/0h.

O Zé do Hamburger festeja a data e os dez anos da casa com novidades no cardápio. Entre as ‘Sugestões do Zé’ estão o ‘Arriba Burger’ (R$ 36,50), com hambúrguer de 150 gramas, cheddar, tomate, cebola crispy, jalapeño, bacon e maionese artesanal; e o ‘Jukebox’ (R$ 46), montado no pão australiano, com 150 gramas de carne, cheddar, relish de pepino, bacon e maionese, acompanhado de fritas. Na 2ª (28), clientes que gastarem mais de R$ 50 na lanchonete vão ganhar um voucher com direito a um hambúrguer na próxima visita, a exemplo do ‘Diner Burger’ (foto). R. Itapicuru, 419, Perdizes, 3868-4884. 2ª (28), 12h/0h.

No Burger Lab, na compra de qualquer hambúrguer do cardápio, o cliente leva outro igual como cortesia. Uma das opções é o ‘Double Cheese Burger’ (R$ 32; foto), com hambúrguer e queijo em dose dupla. R. Mauricio Francisco Klabin, 475, V. Mariana, 5082-1016. 2ª (28), 11h/23h.

Localizada no Tatuapé e com decoração temática, a The Circus Burger estará aberta nesta 2ª (28) especialmente para a comemoração e, o melhor, com desconto no valor dos sanduíches. O ‘Clássico Burger’ sairá por R$10,90. Já o ‘Cheese Burger’, com duplo hambúrguer, queijo prato, catchup, mostarda, picles e cebola, vai custar R$ 15,90. R. Monte Serrat, 1.298, Tatuapé, 3213-4826. 2ª (28), 18h/23h.

No Osnir Hamburger, quem pedir um ‘X-Salada’ (R$ 24,90) leva outro. Mas a promoção não vale para o delivery, apenas para quem estiver no salão. Para acompanhar, a dica é clássico milk-shake de chocolate. Av. Jabaquara, 538, Mirandópolis, 5583-3055. 2ª (28), 11h30/2h.