Lanchonetes com novos hambúrgueres e outras dicas de quitutes na cidade

Foto: Marco Boni

+ No Figone, o ‘Rock Star’ (R$ 32,50; foto acima) leva bacon empanado, carne black angus, cheddar, alface e tomate no pão preto. R. Sena Madureira, 189, V. Clementino, 2729-4029. 12h/15h e 18h/23h30 (5ª e 6ª, até 0h30; sáb., 12h/1h30; dom., 13h/23h30; fecha 2ª).

Foto: Lucas Terribili

+ O ‘Golden Coast Burguer’ (R$ 35; foto acima), no Sandoui, é feito com pernil, abacate, cebola roxa e lula empanada no pão de batata-doce. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.537, Jd. Paulista, 3051-4750. 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/23h; dom., 13h/23h; fecha 2ª).

+ Da Cia 66, o ‘Hambúrguer na Pedra’ (R$ 169) vem com 16 mini hambúrgueres de quatro sabores diferentes. Entre as opções, tem calabresa, costelinha e um vegetariano de espinafre. R. Canário, 1.346, Moema, 3571-3985. 12h/2h (dom., até 0h; fecha 2ª a 5ª).

CAFÉS

Tastemade Café

Algumas das receitas mais visualizadas no canal digital já podem ser provadas no simpático café, como o ‘Bolo Toalha Felpuda’ (R$ 9), um bolo de coco gelado embrulhado no papel alumínio; e o delicioso misto quente no pão de queijo (R$ 16), feito na máquina de waffle. Para acompanhar, o café Wolff é preparado em diferentes métodos, do expresso (R$ 4,50) ao coado (R$ 8). R. Harmonia, 661, V. Madalena. 8h/20h (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Cc.: A, E,M e V. Cd.: A, M e V.

CHÁS

Bistrô Ó-Chá

A casa serve mais de 70 tipos em bules (a partir de R$ 12), como o ‘Poção Mágica’, que mistura chá verde, gengibre, limão e pimenta preta. Já o especial chá branco chinês ‘Agulhas de Prata’ custa R$ 26. Para acompanhar, o menu traz opções como o clássico sanduíche ‘Croque Monsieur’ (R$ 27) e os ‘Scones’ servidos com geleia, manteiga e nata batida (R$ 18). R. Aspicuelta, 194, V. Madalena, 2737-8001. 11h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

DOCES

Cheesecakeria

Formada em Direito, Fernanda Zekcer trocou o escritório pela cozinha depois de aprimorar a receita de cheesecake da avó. Em sua vitrine estão mais de 15 sabores, como o tradicional com frutas vermelhas, o de doce de leite, de goiabada – e até invenções como paçoca, limão ou Negresco (R$ 6,50, pequena; R$ 15, a fatia). R. Canário, 499, Moema, 4117-0400. 10h30/18h30 (dom., 11h/17h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: M e V.

PADARIAS

Padaria Aracaju

O pastel de Belém (R$ 4,80) é uma das ‘perdições’ da padaria. As rabanadas são feitas diariamente (R$ 2,90, cada). Outro carro-chefe é o pão australiano (R$ 2), à base de cacau e malte. R. Maranhão, 760, Higienópolis, 3666-8857. 6h/23h (sáb. e dom., 7h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SALGADOS

Arabin Esfihas

O beirute tradicional, de rosbife, é feito com salada de alface, tomate, maionese, presunto e queijo (R$ 28,90, o pequeno; R$ 40,90, o grande). Na seção de esfihas abertas, opções como carne (R$ 5,10) e atum (R$ 6,20). R. Aratãs, 697, Moema, 5093-1818. 18h30/23h (6ª, sáb. e dom., até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

SANDUÍCHES

Z-Deli Sandwich Shop

Entre os bons sanduíches da casa, estão o de pastrami (R$ 31); e o ‘Black Burguer’, com hambúrguer, molho roti e tutano (R$ 28). Também faz cheesecake com calda de amora (R$ 14). R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros, 2305-2200. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.